Відому українську співачку обікрали посеред білого дня

У зірки українського шоу-бізнесу Олі Цибульської вкрали автомобіль. Співачка повідомила про це в соціальній мережі.

Про те, що злодіям вдалося викрасти автомобіль Олі Цибульської, який вона припаркувала на вулицях Києва, співачка повідомила у Instagram.

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Вона вказала всі необхідні деталі: марку машини, номерний знак і вулицю, на якій залишила авто. "Я щойно повернулася з гастролей. Ми вирішили з чоловіком і сином відпочити в парку. Припаркували авто поруч на 2 години. Після розваг повернулися і побачили, що машини немає. Звичайно, як тільки я виставила цей пост в Instagram, кілька разів дзвонили аферисти...", – прокоментувала крадіжку Оля Цибульська.

Багато фанатів побажали Ользі якнайшвидше знайти автомобіль і покарати зловмисників. Про результати пошуку поки невідомо.

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