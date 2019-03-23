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Джамала й Оля Цибульська вперше показали своїх синочків
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Вам сподобається: Ірина Федишин у латексі й Оля Цибульська у ковдрі: зірковий Instagram тижня
Розпочнемо цього тижня з Дженніфер Лопес, котра зі своїм коханим чоловіком знялася в ефектній рекламі окулярів. Джей Ло не втомлюється нагадувати своїм прикладом, що виглядати приголомшливо можна у будь-якому віці!
Ефектна модель Вінні Харлоу цього тижня спокушала своїх підписників не лише роликами з екзотичних країн, а й світлинами, на яких ледь-ледь видно оголеність, і це зовсім не виглядає вульгарно.
Наша чарівна модель Алла Костромічова цього тижня вирішила не спамити світлинами в Instagram. Одне з небагатьох фото, опубліковане за останні сім днів, – світлина для обкладинки журналу. І виглядає на ній Алла, традиційно, неймовірно!
Ектор Хіменес Браво почав тиждень у мережі з поста, в якому він написав, що час нарешті повертатися додому, в Україну. Ну що ж, маємо надію, що відпочинок пішов на користь талановитому шефові, і тепер у нього буде ще більше натхнення.
Сергій Бабкін вирішив влаштувати для своїх підписників гру під одним зі своїх яскравих фото. Якщо хочете долучитися до дійства – завітайте на його Instagram. Коменти потрібно залишати під цим фото:
Не обійшлося без атракцій у яскравої TARABAROVA. Співачка попросила залишити смішний коментар під цим фото. Головне, щоб жоден баян не постраждав ;)
Як швидко ростуть чужі діти. Оля Цибульська показала відео з бекстейджу зйомки, в якій вона брала участь зі своїм синочком Нестором. Просто гляньте, які вони класні. Тим паче, що це його перша публічна поява. Раніше ми бачили її чадо лише зі спини, але, як запевняє співачка, вона просто не може більше його приховувати.
Ще одна матуся, котра показала свого синочка цього тижня, – Джамала. Миле сімейне фото вона виклала на День щастя. Символічно, чи не так?
Ще одна чарівна зіркова матуся цього тижня підкорювала Сполучені Штати. У нас є беззаперечні пруфи, які на своїй сторінці виклала сама Тіна Кароль ;)
У купальнику бачили і думали, що чим ще Нетта Барзілай зможе нас здивувати? Виявилося, що у неї в запасі є ще низка ідей. От тепер прихильники переможниці Євробачення-2018 побачили її в образі Діснеївської принцеси.
Наостанок залишимо вам стильне фото стильної Наталі Могилевської. У нас все ;)
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