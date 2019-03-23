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Вибори президента України 2019

Джамала й Оля Цибульська вперше показали своїх синочків

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Оля Цибульська та Джамала перестали ховати обличчя дітей - фото 1
Оля Цибульська та Джамала перестали ховати обличчя дітей

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Розпочнемо цього тижня з Дженніфер Лопес, котра зі своїм коханим чоловіком знялася в ефектній рекламі окулярів. Джей Ло не втомлюється нагадувати своїм прикладом, що виглядати приголомшливо можна у будь-якому віці!

Дженніфер Лопес знялася у яскравій фотосесії - фото 316281
Дженніфер Лопес знялася у яскравій фотосесії

Ефектна модель Вінні Харлоу цього тижня спокушала своїх підписників не лише роликами з екзотичних країн, а й світлинами, на яких ледь-ледь видно оголеність, і це зовсім не виглядає вульгарно.

Вінні Харлоу спокушає своїх підписників - фото 316282
Вінні Харлоу спокушає своїх підписників

Наша чарівна модель Алла Костромічова цього тижня вирішила не спамити світлинами в Instagram. Одне з небагатьох фото, опубліковане за останні сім днів, – світлина для обкладинки журналу. І виглядає на ній Алла, традиційно, неймовірно!

Алла Костромічова знялась для журналу - фото 316283
Алла Костромічова знялась для журналу

Ектор Хіменес Браво почав тиждень у мережі з поста, в якому він написав, що час нарешті повертатися додому, в Україну. Ну що ж, маємо надію, що відпочинок пішов на користь талановитому шефові, і тепер у нього буде ще більше натхнення.

Ектор Хіменес Браво виклав останнє фото з відпочинку - фото 316284
Ектор Хіменес Браво виклав останнє фото з відпочинку

Сергій Бабкін вирішив влаштувати для своїх підписників гру під одним зі своїх яскравих фото. Якщо хочете долучитися до дійства – завітайте на його Instagram. Коменти потрібно залишати під цим фото:

Сергій Бабкін влаштував кумедну гру для підписників - фото 316285
Сергій Бабкін влаштував кумедну гру для підписників

Не обійшлося без атракцій у яскравої TARABAROVA. Співачка попросила залишити смішний коментар під цим фото. Головне, щоб жоден баян не постраждав ;)

TARABAROVA ледь не порвала баян в мережі - фото 316286
TARABAROVA ледь не порвала баян в мережі

Як швидко ростуть чужі діти. Оля Цибульська показала відео з бекстейджу зйомки, в якій вона брала участь зі своїм синочком Нестором. Просто гляньте, які вони класні. Тим паче, що це його перша публічна поява. Раніше ми бачили її чадо лише зі спини, але, як запевняє співачка, вона просто не може більше його приховувати.

Ще одна матуся, котра показала свого синочка цього тижня, – Джамала. Миле сімейне фото вона виклала на День щастя. Символічно, чи не так?

Джамала показала свого синочка - фото 316287
Джамала показала свого синочка

Ще одна чарівна зіркова матуся цього тижня підкорювала Сполучені Штати. У нас є беззаперечні пруфи, які на своїй сторінці виклала сама Тіна Кароль ;)

Тіна Кароль показала стріт-стайл зі США - фото 316288
Тіна Кароль показала стріт-стайл зі США

У купальнику бачили і думали, що чим ще Нетта Барзілай зможе нас здивувати? Виявилося, що у неї в запасі є ще низка ідей. От тепер прихильники переможниці Євробачення-2018 побачили її в образі Діснеївської принцеси.

Нетта Барзілай стала Дійснеївською принцесою - фото 316289
Нетта Барзілай стала Дійснеївською принцесою

Наостанок залишимо вам стильне фото стильної Наталі Могилевської. У нас все ;)

Наталя Могилевська не перестає експериментувати зі стилем - фото 316290
Наталя Могилевська не перестає експериментувати зі стилем

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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