Оля Фреймут здивувала мережу знімком у спідній білизні

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут викликала суперечки в мережі своїм новим знімком. Пікантне фото зірки у спідній білизні з'явилося на офіційній сторінці Олі в Instagram.

На знімку Фреймут сидить на водійському сидінні автомобіля, спершись однією рукою на спинку, а іншою на кермо. Телеведуча одягла брючний костюм пудрового кольору, скинувши піджак з одного плеча. Білий топ зірки більше нагадує бюстгальтер.

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Думка шанувальників Фреймут про відвертий образ ведучої розділилися. Одні відзначили, що вона прекрасно виглядає і назвали її "української Монікою Белуччі". Інші написали, що завжди любили Фреймут за жіночні образи без непристойностей, а таке амплуа їй зовсім не йде.

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