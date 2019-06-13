Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Настя Каменських порадувала шанувальників пристрасним образом

  • 21
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Відома українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського репера і продюсер Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу пікантним фото.

Зірка позувала в яскравій сукні з відкритими плечима і спиною, оголивши також стрункі ноги, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Спокуслива Даша Астаф'єва у метро викликала хвилю коментарів

Це фото Каменських опублікувала, щоб привернути увагу шанувальників до розіграшу квитків на концерт MALUMA. Користувачі були в захваті від гарячого образу красуні.

Читайте також: Леся Нікітюк показала нескінченні ноги в еротичному міні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 965
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • 11 червня, 17:21
  • 897
ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
  • 09 червня, 14:50
  • 413
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз