Настя Каменських порадувала шанувальників пристрасним образом

Відома українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського репера і продюсер Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу пікантним фото.

Зірка позувала в яскравій сукні з відкритими плечима і спиною, оголивши також стрункі ноги, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Спокуслива Даша Астаф'єва у метро викликала хвилю коментарів

Це фото Каменських опублікувала, щоб привернути увагу шанувальників до розіграшу квитків на концерт MALUMA. Користувачі були в захваті від гарячого образу красуні.

Читайте також: Леся Нікітюк показала нескінченні ноги в еротичному міні