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Спокуслива Даша Астаф'єва у метро викликала хвилю коментарів

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Астаф'єва одна з небагатьох зірок, які користуються громадським транспортом - фото 1
Астаф'єва одна з небагатьох зірок, які користуються громадським транспортом / bestin.ua

Українська співачка Даша Астаф'єва знялася в київському метро. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка не розкрила причину відвідин метрополітену, а тільки подякувала "Таємному своєму продакшну" і зазначила, що "Метрополітен Удень і метрополітен Вночі – дві різні людини".

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Дописувачі зірки почали активно коментувати знімки. Одні звинуватили Астаф'єву в тому, що кадри постановочні через те, що "у вікно видно вагон", і немає "пропитих облич 40-50-річних мужиків в шкарпетках і сандалях, і згорілих тіток з кравчучками з городу".

Інші зазначили, що Астаф'єва одна з небагатьох зірок, які користуються громадським транспортом. Третіх зацікавив хлопець з трьома IPhone. Кілька користувачів зауважили, що неодноразово бачили людей саме з такою "комплектацією гаджетів".

Спокуслива Даша Астаф'єва у метро викликала хвилю коментарів - фото 333934

Спокуслива Даша Астаф'єва у метро викликала хвилю коментарів - фото 333935

Спокуслива Даша Астаф'єва у метро викликала хвилю коментарів - фото 333936

Спокуслива Даша Астаф'єва у метро викликала хвилю коментарів - фото 333937

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