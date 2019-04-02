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Оля Фреймут вперше показала підписникам молодшу дочку

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Телеведуча Ольга Фреймут - фото 1
Телеведуча Ольга Фреймут / instagram

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут нарешті показала своїм шанувальникам свою наймолодшу дочку. Фото зірка телеекранів опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Журналістка виховує трьох дітей. Старша дочка, 13-річна Злата Мітчелл, відома багатьом, бо веде досить активне життя. Однак молодших дітей Ольга старанно приховує від настирливих очей громадськості.

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Однак днями Ольга оприлюднила фото молодшої дочки Євдокії, якій через кілька місяців виповниться два роки. На знімку видно, як дівчинка позує з іграшковою коляскою. Євдокія вдягнена, немов маленька принцеса – в рожевій спідниці, білих колготках і водолазці.

"Ранковий момент. Євдокія збирається в садочок", – підписала фото телеведуча.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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