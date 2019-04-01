Джамала показала стильну фотосесію для відомого глянцю

Відома українська співачка Джамала підкорила шанувальників ефектним знімком в стильному вбранні. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, зроблене в рамках фотосесії для глянцевого видання Harper's Bazaar.

Зірка приміряла цікавий брючний костюм, що складається з штанів широкого крою, блузки з рукавами-ліхтариками і широкого пояса. Доповнила красуня свій образ черевики на шнурівці.

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В руках Джамала тримає футляр з якимось інструментом або обладнанням і з рішучим виразом на обличчі йде вперед.

"Це я з новими силами крокую у новий робочий тиждень. Вдалого всім тижня!", – підписала публікацію зірка.

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