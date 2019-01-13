Оля Фреймут показала свого коханого чоловіка

Скандальна телеведуча Оля Фреймут опублікувала нове фото, на якому позує не одна.

Українська телеведуча, колишній "ревізор" Ольга Фреймут не дуже часто ділитися з фанатами подробицями з особистого життя. Але, як би там не було, Оля все ж час від часу викладає нові фото на своїй сторінці в Instagram.

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Фреймут потішила фоловерів новим фото, на якому позує в зимовому образі разом зі своїм чоловіком. На знімку Оля постала в чорному спортивному комбінезоні для катання на лижах. Її волосся розпущене і розвівається на вітрі, Оля не дивиться в камеру, а на її руках немає рукавичок, хоча, судячи з фото, там холодно. Її чоловік Володимир Локотко теж в спеціальному костюмі для зимового спорту.

Схоже, парочка вирушила на зимові свята кататися на лижах. Ось тільки геолокації до фотографії Оля Фреймут не залишила, тому не зрозуміло, на тлі яких гір позує ця парочка.

Оля Фреймут показала свого коханого чоловіка

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