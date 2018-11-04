Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Дочка Ольги Фреймут здивувала новими фото

  • 1054
На своїх сторінках в соцмережах Злата часто розміщує селфі - фото 1
На своїх сторінках в соцмережах Злата часто розміщує селфі / instagram

Донька скандальної української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл виглядає вже зовсім дорослою.

Златі Мітчелл тільки 12 років, але вона із задоволенням приміряє на себе дорослі образи. Фото в модних нарядах і з трендовим мейк-апом Злата активно розміщує в Іnstagram.

І ще: Ольга Фреймут знялася у ніжній фотосесії з чоловіком

На своїй сторінці в соцмережі Злата розміщує селфі і фото з повсякденного життя. Багато шанувальників відзначають в коментарях, що дівчинка виглядає дуже дорослою на свої роки, що, однак, її анітрохи не псує. "Ти занадто швидко виросла", "Де поділося та малятко, з яким ми почали спілкуватися 4 роки тому?", "Тобі начебто 12 років а виглядаєш на 20", – пишуть в коментарях. Нещодавно дівчинка виклала в Іnstagram кілька фото в яскравому образі і з помітним макіяжем.

Дочка Ольги Фреймут здивувала новими фото - фото 286826
Дочка Ольги Фреймут здивувала новими фото
Дочка Ольги Фреймут здивувала новими фото - фото 286825
Дочка Ольги Фреймут здивувала новими фото

Читайте також: Українська телеведуча вразила образом від Вікторії Бекхем

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1657
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5913
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура