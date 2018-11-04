Дочка Ольги Фреймут здивувала новими фото

Донька скандальної української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл виглядає вже зовсім дорослою.

Златі Мітчелл тільки 12 років, але вона із задоволенням приміряє на себе дорослі образи. Фото в модних нарядах і з трендовим мейк-апом Злата активно розміщує в Іnstagram.

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На своїй сторінці в соцмережі Злата розміщує селфі і фото з повсякденного життя. Багато шанувальників відзначають в коментарях, що дівчинка виглядає дуже дорослою на свої роки, що, однак, її анітрохи не псує. "Ти занадто швидко виросла", "Де поділося та малятко, з яким ми почали спілкуватися 4 роки тому?", "Тобі начебто 12 років а виглядаєш на 20", – пишуть в коментарях. Нещодавно дівчинка виклала в Іnstagram кілька фото в яскравому образі і з помітним макіяжем.

Дочка Ольги Фреймут здивувала новими фото

Дочка Ольги Фреймут здивувала новими фото

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