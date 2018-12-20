Оля Фреймут потішила сімейним різдвяним фото

Телеведуча Оля Фреймут зізналася, які подарунки приготувала для своїх дітей на свято.

Оля Фреймут поділилася зворушливою фотографією своїх старших діток біля святкової новорічної ялинки.

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Знімок телеведуча опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм і прокоментувала пост. "Милі друзі! Нехай святий Миколай почує і захистить вас и ваших діток ... До нас він навідався. Біля вікна – надхрумана морквина и розляпане молочко – олені святого Миколая неохайні. Діти дівуються, чому звірята не доїлі? Євдокія нагодувала ляльок подарованим пластмасовим салатом на новій кухні. А Валерій переодягнувся поверх піжами у костюм пожежника. Але коли побачив під ялинкою роликові ковзани, сказав: "Пожежником больше не буду! Буду "роликом"! Злата отримала омріяну подорож ... Яке щастя, що маємо такі традиції. Потрібно обов'язково передати їх наступним поколінням..."

Оля Фреймут потішила сімейним різдвяним фото

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