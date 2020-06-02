Ольгу Цибульську розкритикували за вкрай відверту сукню: відео 18+

Українська співачка Оля Цибульська нарвалася на серйозну критику у мережі через зухвалу сукню. Користувачі не можуть повірити, що жінка могла собі дозволити виставити таке на загальний огляд.

На кадрах, які зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в наряді, що складається з топа корсетного типу і двох прямих шматків тканини, що спускаються від грудей спереду і ззаду.

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Деталі сукні нічим не з'єднані між собою і вільно звисають. Цибульська з келихом станцювала біля вікна, рухаючи стегнами так, що на кадрах можна побачити пікантні місця зони бікіні.

Багатьом шанувальникам зірки сподобався її відверте вбрання, але велика кількість користувачів розкритикували співачку. Вони назвали ролик зірки соромом, жахом і стурбованістю через адекватність співачки. Деякі припустили, що Цибульська п'яна.

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