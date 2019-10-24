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Янголи плачуть: Оля Цибульська випустила ефектний кліп, у якому знявся екс-Холостяк
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Співачка Оля Цибульська представила новий кліп на пісню "Янголи плачуть", у якому розкрито поширену проблему сучасного суспільства – залежність від гаджетів. У відео також знявся син зірки та колишній "Холостяк" Нікіта Добринін. Дивіться!
Як поділилась Оля Цибульська, на ідею кліпу "Янголи плачуть" її надихнув чотирирічний син Нестор, який і зіграв одну з головних ролей у відеороботі. Ввечері, коли співачка вкотре відволіклася на робоче повідомлення, хлопчик забрав у неї телефон зі словами: "Мамо, поки ти дивишся в телефон – проходить моє дитинство". Ця фраза довела Цибульську до сліз, тож вона вирішила зняти кліп про це.
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"Дивлячись в екрани телефонів, а не в очі рідних людей, ми пропускаємо дорослішання дітей та найщасливіші моменти реальності. Більшість моїх знайомих не відпускають телефон з рук протягом цілого дня – навіть коли приймають ванну, ходять в SPA або й до вбиральні. Я дуже сподіваюсь, що цей кліп змусить кожного подивитися на себе зі сторони і бути онлайн не в телефоні, а в своєму житті", – прокоментувала прем'єру Оля Цибульська, яка стала автором слів і музики пісні.
Дивитись онлайн кліп Янголи Плачуть:
Цікаво, що для цього кліпу Цибульська вперше погодилась на інтимні сцени. Головним героєм відео став колишній герой шоу "Холостяк" Нікіта Добринін. За сюжетом ролика, Цибульська та Добринін усе роблять з телефонами в руках: гуляють, вечеряють, займаються коханням та навіть приймають душ. Повертає героїв до реальності їхній син, якого зіграв справжній син співачки Нестор.
Текст і слова пісні "Янголи Плачуть"
Кажуть, я вкрала тебе,
Вирвала і, не спитавши,
Просто сховала від всіх
Тихо у долю свою
Кажуть, це скоро мине,
Кажуть, що ми не назавжди
Може, то так, але ти
Руку тримаєш мою
Хто не любив, той і нам не пробачить
Янголи Плачуть
Янголи Плачуть
Солодко тонемо вдвох, як тонули тоді
Хто не любив, той і нам не пробачить
Янголи Плачуть
Янголи Плачуть
Не відпущу тебе знов без вітрил по воді
Кажуть, ти любиш мене,
Мовчки, навзрид і без фальші
Я не чекаю слова,
Правду губами ловлю
Кажуть, це скоро мине,
Кажуть, що ми не назавжди,
Може, то так, але ти
Руку тримаєш мою
Хто не любив, той нам і не пробачить
Янголи Плачуть
Янголи Плачуть
Солодко тонемо вдвох, як тонули тоді
Хто не любив, той і нам не пробачить
Янголи Плачуть
Янголи Плачуть
Не відпущу тебе знов без вітрил по воді
Хто не любив, той і нам не пробачить
Хто не любив, янголи плачуть (3х)
Хто не любив..
Хто не любив, той і нам не пробачить
Янголи Плачуть
Янголи Плачуть
Солодко тонемо вдвох, як тонули тоді
Хто не любив, той і нам не пробачить
Янголи Плачуть
Янголи Плачуть
Не відпущу тебе знов без вітрил по воді
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