Янголи плачуть: Оля Цибульська випустила ефектний кліп, у якому знявся екс-Холостяк

Співачка Оля Цибульська представила новий кліп на пісню "Янголи плачуть", у якому розкрито поширену проблему сучасного суспільства – залежність від гаджетів. У відео також знявся син зірки та колишній "Холостяк" Нікіта Добринін. Дивіться!

Як поділилась Оля Цибульська, на ідею кліпу "Янголи плачуть" її надихнув чотирирічний син Нестор, який і зіграв одну з головних ролей у відеороботі. Ввечері, коли співачка вкотре відволіклася на робоче повідомлення, хлопчик забрав у неї телефон зі словами: "Мамо, поки ти дивишся в телефон – проходить моє дитинство". Ця фраза довела Цибульську до сліз, тож вона вирішила зняти кліп про це.

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"Дивлячись в екрани телефонів, а не в очі рідних людей, ми пропускаємо дорослішання дітей та найщасливіші моменти реальності. Більшість моїх знайомих не відпускають телефон з рук протягом цілого дня – навіть коли приймають ванну, ходять в SPA або й до вбиральні. Я дуже сподіваюсь, що цей кліп змусить кожного подивитися на себе зі сторони і бути онлайн не в телефоні, а в своєму житті", – прокоментувала прем'єру Оля Цибульська, яка стала автором слів і музики пісні.

Дивитись онлайн кліп Янголи Плачуть:

Цікаво, що для цього кліпу Цибульська вперше погодилась на інтимні сцени. Головним героєм відео став колишній герой шоу "Холостяк" Нікіта Добринін. За сюжетом ролика, Цибульська та Добринін усе роблять з телефонами в руках: гуляють, вечеряють, займаються коханням та навіть приймають душ. Повертає героїв до реальності їхній син, якого зіграв справжній син співачки Нестор.

Оля Цибульська і Нікіта Добринін

Текст і слова пісні "Янголи Плачуть"

Кажуть, я вкрала тебе,

Вирвала і, не спитавши,

Просто сховала від всіх

Тихо у долю свою

Кажуть, це скоро мине,

Кажуть, що ми не назавжди

Може, то так, але ти

Руку тримаєш мою

Хто не любив, той і нам не пробачить

Янголи Плачуть

Янголи Плачуть

Солодко тонемо вдвох, як тонули тоді

Хто не любив, той і нам не пробачить

Янголи Плачуть

Янголи Плачуть

Не відпущу тебе знов без вітрил по воді

Кажуть, ти любиш мене,

Мовчки, навзрид і без фальші

Я не чекаю слова,

Правду губами ловлю

Кажуть, це скоро мине,

Кажуть, що ми не назавжди,

Може, то так, але ти

Руку тримаєш мою

Хто не любив, той нам і не пробачить

Янголи Плачуть

Янголи Плачуть

Солодко тонемо вдвох, як тонули тоді

Хто не любив, той і нам не пробачить

Янголи Плачуть

Янголи Плачуть

Не відпущу тебе знов без вітрил по воді

Хто не любив, той і нам не пробачить

Хто не любив, янголи плачуть (3х)

Хто не любив..

Хто не любив, той і нам не пробачить

Янголи Плачуть

Янголи Плачуть

Солодко тонемо вдвох, як тонули тоді

Хто не любив, той і нам не пробачить

Янголи Плачуть

Янголи Плачуть

Не відпущу тебе знов без вітрил по воді

Оля Цибульська

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