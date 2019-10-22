Бумбокс – ДШ: дивіться новий кліп гурту, який не залишить вас байдужими

Гурт Бумбокс випустив проникливий кліп на пісню "ДШ" зі свого нового альбому "Таємний Код: Рубікон". Дивіться онлайн свіжу відеороботу та діліться враженнями!

"ДШ" – уже четвертий кліп Бумбоксу, випущений на підтримку альбому "Таємний код: Рубікон". Режисером відео став Станіслав Гуренко, який в 2018-му змонтував роад-муві "Тримай мене" та зробив лірик-відео "Твiй на 100%", а у квітні 2019-го екранізував пісню "Безодня" у виконанні Тіни Кароль та Андрія Хливнюка.

Це цікаво: Слухайте альбом Бумбокс – Таємний код Рубікон

"Головний герой зустрічається зі своїм страхом втратити найважливіше. Як і всі ми, він, метафорично, поставлений перед вибором між обов'язком і сумлінням. Як часто ми втрачаємо землю під ногами, прагнучи хибних цілей, ідемо на поводу, так званої, суспільної думки, у той, чи інший спосіб, стаємо ворогами самим собі? Ідея відео в тому, щоб нагадати собі про справжні пріоритети i ні в якому разі не ставити на кін найдорожче", – наголошує Хливнюк.

Дивитись онлайн новий кліп Бумбокс – Диши:

За словами режисера, цей кліп виявився найскладнішим за весь час роботи з Бумбоксом. Річ у тому, що трек "ДШ" Гуренко не міг не пропускати через себе. Загалом команда мала чотири різні сценарії для відео, але вирішальною стала ідея самого Андрія Хливнюка. "Коли він запропонував свій сценарій, у мене в голові все одразу стало на свої місця. Мені вдалося подивитися на історію очима автора і побачити те саме ядро пісні, приховане за моїми особистими емоціями", – ділиться режисер.

Ми знімали кліп 23 і 24 вересня – це були два теплих і насичених знімальних дні, хоча й не легких: багато сцен, близько 20 акторів, переїзди... При всій складності, на цьому проєкті була цілковита синергія між знімальною групою і командою ББ, – додає кліпмейкер.

Зйомки кліпу ДШ

Читайте також: Текст і слова пісні ДШ