ТНМК – Прокачай: слухай нову пісню з найкращими вчителями України

Гурт ТНМК випустив незвичайну пісню "Прокачай", яку записав з найкращими українськими вчителями. Слухай новий трек та дізнавайся текст пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Популярний український гурт Танок на майдані Конґо потішив фанатів свіжим синглом "Прокачай", до якого долучились найкращі вчителі країни, а також лауреати національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2019. Саме на нагородження ТНМК презентували трек, а тепер його оцінити зможе кожен охочий.

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"В запису взяли участь кращі педагоги-новатори України 2017 і 2018 років – Пауль Пшенічка (найкращий вчитель фізики світу 2004 року, за версією Intel) і Олександр Жук та фіналісти цієї премії – Тетяна Веркалець, Оксана Ратушняк і Юрій Гайдученко", – йдеться в описі до відео. Зацініть!

Слухати онлайн нову пісню ТНМК – Прокачай:

Текст пісні ТНМК – Прокачай:

Всі ніби такі розумні

Типу в них прямий канал зв’язку із Богом

Бог підписаний на них і ставе лайки

Зайки, каже, істина за рогом



Чому ж тоді ми до кінця не розуміємо,

хто ми такі? І чи є у небі ще такі?

Хто з’явився першим, га: курка чи яйце?

Або навпаки? Або навпаки?



Або так: чому, коли ти позіхаєш, позіхають геть усі?

Чому метелики летять на світло?

Горять, летять, їм досі не набридло

Питай, питай, про все, про що дізнатися хотів



А ще диви такий прикол - ніхто не знає досі

Чому вода гаряча швидше за холодну замерзає

на морозі? Ніхто не знає. А ти розгадай

Всі качають головою, а ти голову качай



Приспів:

Голову прокачай, качай, качай

Голову, або бути босому й голому

Прокачай, качай, качай голову



Голову прокачай, качай, качай

Голову, щоби не набратися сорому

Прокачай, качай, качай голову



Всі качають головою

Всі качають головою

Всі качають головою

А ти голову качай!



Напівпорожній чи напівповний стакан?

Ще не знає людство, чому ридає океан

Ще не знає людство, куди йому піти

Ще ніхто не розуміє, на що здатен ти



Чи зможемо колись ми повернутись у минуле?

Чи зможемо колись ми зазирнути у майбутнє?

А ну, присутні, готуйте олівці

Ті не зрозуміли, зрозуміють ці



Голова - твій головний м’яз

Голова - твій головний скіл

Голова - твій головний шанс

Питай, питай, про що дізнатися хотів

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