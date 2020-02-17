Оля Цибульська вразила феєричним виступом на Голосі країни 2020: відео

Відома співачка Оля Цибульська несподівано для всіх на сліпі прослуховування шоу Голос країни 10. На сцені вокального проєкту зірка виконала власну пісню "Чекаю. Цьом", розвернувши крісла майже всіх тренерів. Дивіться відео її виступу!

Оля Цибульська пояснила, що прийшла на "Голос країни" заради свого сина Нестора. Виявляться, хлопчик також мріє про кар'єру співака та хоча спробувати власні сили на проєкті "Голос. Діти". Зіркова матуся вирішила надихнути Нестора власним прикладом та довести, що тільки завдяки таланту можна досягти успіху.

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"Я йду на сцену, щоб показати сину, що тут не грають ролі жодні зв'язки. Тут важливо співати так, аби твій голос звучав у кожному серці", – наголосила Оля Цибульська.

На "Голосі" співачка виконала пісню "Чекаю. Цьом", яку вона записала в дуеті з Дзідзьом. При цьому Оля зачарувала своїх колег та глядачів не лише чудовим співом, а й стрункою фігурою. Дивіться самі!

Оля Цибульська – "Чекаю. Цьом" – вибір наосліп – Голос країни 10 сезон:

До Цибульської розвернулись усі тренери, окрім Дана Балана, проте участь у шоу зірка вирішила не продовжувати. Вона додала, що впоралась зі своїм завданням. Також Оля запросила на сцену сина, де він поспілкувався із суддями та навіть посидів у кріслі Тіни Кароль.

Цибульська з сином Нестором

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