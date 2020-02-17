На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оля Цибульська вразила феєричним виступом на Голосі країни 2020: відео
-
- 30
Відома співачка Оля Цибульська несподівано для всіх на сліпі прослуховування шоу Голос країни 10. На сцені вокального проєкту зірка виконала власну пісню "Чекаю. Цьом", розвернувши крісла майже всіх тренерів. Дивіться відео її виступу!
Оля Цибульська пояснила, що прийшла на "Голос країни" заради свого сина Нестора. Виявляться, хлопчик також мріє про кар'єру співака та хоча спробувати власні сили на проєкті "Голос. Діти". Зіркова матуся вирішила надихнути Нестора власним прикладом та довести, що тільки завдяки таланту можна досягти успіху.
Це цікаво: Хто потрапив у команди тренерів Голосу країни
"Я йду на сцену, щоб показати сину, що тут не грають ролі жодні зв'язки. Тут важливо співати так, аби твій голос звучав у кожному серці", – наголосила Оля Цибульська.
На "Голосі" співачка виконала пісню "Чекаю. Цьом", яку вона записала в дуеті з Дзідзьом. При цьому Оля зачарувала своїх колег та глядачів не лише чудовим співом, а й стрункою фігурою. Дивіться самі!
Оля Цибульська – "Чекаю. Цьом" – вибір наосліп – Голос країни 10 сезон:
До Цибульської розвернулись усі тренери, окрім Дана Балана, проте участь у шоу зірка вирішила не продовжувати. Вона додала, що впоралась зі своїм завданням. Також Оля запросила на сцену сина, де він поспілкувався із суддями та навіть посидів у кріслі Тіни Кароль.
Читайте також: Катя Осадча вразила глибоким декольте в розкішній сукні
-
14:00Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості
-
13:54Відео з камери, яка випала з літака, вразило Reddit
-
13:31Туристи зняли порно в храмі на популярному курорті: коханці потрапили у розшук
-
13:15Як сон впливає на кар'єру: несподіване дослідження
-
12:54Новий рівень соціофобії: чоловік в аеропорті здивував мережу (фото)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:29Дженніфер Лопес показала гарячу фігуру в купальнику
-
12:13Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
-
12:00Оля Цибульська вразила феєричним виступом на Голосі країни 2020: відео
-
11:49Найбільший пасажирський літак розвернуло у повітрі в останній момент: відео посадки боком
-
11:25Голі британки знялися для благодійності: пікантні фото (18+)
-
10:50У мережі показали перший пожежний електрокар: ефектні фото
-
10:22У мережі показали найбезглуздіший лайфхак з кавою: відео
-
09:49Літати на літаках стало безпечніше, ніж будь-коли: цікаве дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:21Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
08:56Зінедін Зідан отримав бутсою по обличчю під час матчу: епічне відео
-
08:25Катя Осадча вразила глибоким декольте в розкішній сукні
-
07:51Запальний танець хлопця з домашнім гусаком став хітом мережі: веселе відео
-
07:28Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок
- 16 лютого
-
21:55Nike випустила в продаж нову версію кросівок з автоматичною шнурівкою: відео
-
21:2117 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри
-
20:22У мережі назвали популярні серед туристів місця, які розчарували найбільше
-
19:49Українець створив автомобіль з Need for Speed Underground: фотофакт
-
14:00Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості
-
12:13Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
-
09:21Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:28Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок
- 16 лютого
-
20:52Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
-
16:54Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
-
14:57Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
11:57Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
-
08:13Що очікує на водія з брудними номерними знаками: пояснення експертів
- 15 лютого
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
-
20:42У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
12:175 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я
-
10:30Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
08:32Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів
- 14 лютого
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
18:00Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото
-
16:00Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина
-
14:0050 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
-
12:10Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов
-
10:00Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
-
08:10Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти
- 13 лютого
-
20:00День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя