Катя Осадча вразила глибоким декольте в розкішній сукні

Популярна українська телеведуча Катя Осадча порадувала своїх шанувальників ефектним вбранням. Красуня показала знімки Українського віденського балу.

Так, на свіжих фото Катя Осадча позує в яскравому червоному платті з глибоким декольте в Палаці Ферстеля – будівлі у Відні, у Внутрішньому Місті, яке отримало свою назву на честь архітектора Генріха фон Ферстеля, який спроєктував його. І, уже традиційно, на голові зірки був ефектний червоний капелюшок.

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"Сезон балів в Австрії. Бальну традицію у Відні підтримали й австрійські українці та почали Український віденський бал з усіма розвагами та дебютантами в нарядах з національними елементами. Всі подробиці вже в наступну суботу у Світському житті", – прокоментувала кадри телеведуча.

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