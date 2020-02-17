Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів

П'ятий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 16 лютого 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу під час п'ятого ефіру "сліпих" прослуховувань!

Голос країни повернувся! 16 лютого на каналі 1+1 показали п'ятий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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Зазначимо, що у Голосі країни 10 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Уже другий рік поспіль у проєкті працює кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 5 випуск

Максим Перепелиця — "Bad Guy":

Вахтанг Вахтангішвілі — "Незабудка":

Сергій Паллаг — "Моє кохання":

Зоряна Атлас — "Rise up":

Анна Безгалова — "Домой":

Альона Крутієнко — "It's Raining Men":

Влад Мартинов — "Апрель":

Маріам Жорданія — "Song of a preacher man":

Тоня Сова — "Stay":

Аріна Азарова — "En amore che conta":

Галина Рудик — "Небо":

Андрій Подкалюк — "Dancing with the stranger":

Марія Кондратенко — "All the good girls go to hell":

Оля Цибульська — "Чекаю. Цьом":

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