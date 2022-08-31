Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка, і ось для чого – відео

Відома українська співачка Оля Цибульська чимало років тримала у таємниці не лише ім'я коханого, а й його вигляд. Але зараз зірка все ж показала шанувальникам обранця в особливий день та з не менш особливою ціллю.

36-річна співачка Оля Цибульська у стосунках зі своїм чоловіком близько 20 років, але весь цей час його персона була загадкою для шанувальників. Він прагнув залишатись не публічним, але настав момент, коли все змінилось. Цибульська поділилась особливим відео на своєму профілі в інстаграмі, розвіявши всі чутки про роман з DZIDZIO, пише Радіо MAXIMUM.

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Ми разом понад 20 років, та ніхто не знав його імені та не бачив його обличчя. За довгу кар'єру у шоубізнесі мені приписували численні романи з відомими чоловіками, сина від DZIDZIO і навіть таємний шлюб з олігархом, – зазначила Оля.

З початку повномасштабної війни вона вмовляла чоловіка нарешті вийти з тіні, оскільки хотіла мати секретів від тих, з ким разом переживає горе та ховається під час повітряних тривог. І в його день народження обранець співачки все ж наважився на такий крок.

Він погодився взяти участь у проєкті на підтримку безпритульних тварин, що постраждали від війни. Знайомтесь, це Сергій, у нього день народження, і я кохаю його, – додала Цибульська.

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