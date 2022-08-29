"Пішов нах*й, ванька": лідер гурту "Юркеш" розкритикував Дорна за трек українською

Фронтмен гурту "Юркеш" Юрко Юрченко зараз перебуває на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів. Нещодавно він присвятив доволі гнівний допис раптовій появі українських пісень в Івана Дорна, який перебуває за межами України.

Лідер "Юркеш" Юрко Юрченко з початку повномасштабного вторгнення вирішив змінити мікрофон та зброю та приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати нашу землю від загарбників. Про свої нові будні та думки музикант розповідає у фейсбуці, де має майже 20 тисяч шанувальників. Нещодавно ж Юрченко побачив прем'єру нової пісні "Нескорена" від Івана Дона українською мовою, що не на жарт здивувало виконавця.

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Нічне. На нулі (на лінії розмежування в зоні бойових дій). Не сплю після важкого дня. Побачив на свою голову Дорна з піснею українською мовою. Ти признаєшся в любові до України?! Що? Нічого до того не було? Мені ще пам‘ять не отшибло від постійних прильотів. Автомат в руки і на передову кров‘ю своєю змивати позор. А так – пішов нах*й, ванька, і всі іжи з тобою мудаки, – без цензури зазначив Юрченко.

Відзначимо, що Іван Дорн до Дня незалежності випустив трек "Нескорена", в якому спробував передати стан українців, яким довелось тікати від російських загарбників в інші країни.

Це не перша критика у бік Івана Дорна, адже нещодавно ведучий та військовий Даніель Салем заявив, що відчуває розчарування у деяких зірках, серед яких Потап та Дорн. За його словами, відомі чоловіки можуть зробити в Україні значно більше. Салем наголосив, що не закликає їх брати в руки зброю, а саме підтримувати захисників тут.

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