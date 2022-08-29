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"Пішов нах*й, ванька": лідер гурту "Юркеш" розкритикував Дорна за трек українською

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Юрко Юрченко нецензурно пройшовся по Дорну - фото 1
Юрко Юрченко нецензурно пройшовся по Дорну

Фронтмен гурту "Юркеш" Юрко Юрченко зараз перебуває на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів. Нещодавно він присвятив доволі гнівний допис раптовій появі українських пісень в Івана Дорна, який перебуває за межами України.

Лідер "Юркеш" Юрко Юрченко з початку повномасштабного вторгнення вирішив змінити мікрофон та зброю та приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати нашу землю від загарбників. Про свої нові будні та думки музикант розповідає у фейсбуці, де має майже 20 тисяч шанувальників. Нещодавно ж Юрченко побачив прем'єру нової пісні "Нескорена" від Івана Дона українською мовою, що не на жарт здивувало виконавця.

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Нічне. На нулі (на лінії розмежування в зоні бойових дій). Не сплю після важкого дня. Побачив на свою голову Дорна з піснею українською мовою. Ти признаєшся в любові до України?! Що? Нічого до того не було? Мені ще пам‘ять не отшибло від постійних прильотів. Автомат в руки і на передову кров‘ю своєю змивати позор. А так – пішов нах*й, ванька, і всі іжи з тобою мудаки, – без цензури зазначив Юрченко.

Відзначимо, що Іван Дорн до Дня незалежності випустив трек "Нескорена", в якому спробував передати стан українців, яким довелось тікати від російських загарбників в інші країни.

Це не перша критика у бік Івана Дорна, адже нещодавно ведучий та військовий Даніель Салем заявив, що відчуває розчарування у деяких зірках, серед яких Потап та Дорн. За його словами, відомі чоловіки можуть зробити в Україні значно більше. Салем наголосив, що не закликає їх брати в руки зброю, а саме підтримувати захисників тут.

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