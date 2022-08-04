Оля Цибульська в новому образі переспівала хіт Лободи українською – відео

Оля Цибульська продовжує харизматично перекладати треки відомих виконавців, які раніше звучало російською. Цього разу нову версію отримала пісня скандальної Світлани Лободи.

36-річна українська співачка Оля Цибульська активно займається волонтерством в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Зірка також продовжує ділитись своїми думками та буднями на сторінці в інстаграмі, де має понад 784 тисячі підписників. А нещодавно Оля потішила прихильників новою українською версією пісні "Родной" від Світлани Лободи.

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У свіжому відео Цибульська постала з новою зачіскою та обіграла текст пісні Лободи про чоловіка. Як зауважили фанати, далеко не всі знали, кому належить оригінал, але українською він звучить однозначно краще. Це вже третя композиція, яка пройшла "українізацію" завдяки співачці. Ідея з перекладом припала до душі шанувальникам, тож зовсім скоро можна буде почути ще більше пісень українських зірок, які раніше звучали російською.

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