Новий етап у кар'єрі: Lida Lee презентувала новий трек "Сама" після довгої паузи

Українська співачка Lida Lee після вимушеної паузи у кар'єрі презентувала кліп на новий трек "САМА". У ролику вона вперше з'явилася без перуки.

У ролику до треку "Сама" артистка показала, що відбувається за лаштунками артиста і як їй доводиться боротися із громадським засудженням, тиском та медійністю.

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За словами Lida Lee, після важкого періоду життя вона вирішила більше не ховатися за образом, який їй створили, і нарешті знайти себе. У ролику є кадр, де зірка знімає перуку, демонструючи свою сміливу коротку стрижку, і сповнена сил йде в нове життя.

Я не змогла до кінця вирватися з прірви, але змогла назавжди попрощатися із привидами минулого. Змогла повірити у себе. Нова Я. Без перуки та страху бути не такою, як бачать інші. Відкриваю двері у нове життя, ви зі мною?, – написала зірка в Instagram.

У квітні у мережі з'явилися новини, що виконавиця проходила лікування від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі. Сама Lida Lee публічно не розповідала про проблеми з алкоголем, але підтвердила, що це правда.

Артистка пообіцяла, що у майбутньому, коли їй стане краще, зможе про це розповісти. Вона також додала, що їй боляче від того, що її зрадили найближчі друзі, які поширили інформацію про лікування.

Справжнє ім'я Lida Lee Лідія Скорубська. Вона 11 років займалася народними танцями в ансамблі "Веселад", брала участь у проєктах "Голос Країні" та "X-Фактор", після чого почала співпрацювати з MONATIK, співала у нього на бек-вокалі. У 2021 році артисти припинили співпрацю і Лідія розпочала сольну кар'єру. Найвідоміші її треки: "Достопримечательность", "Пойми", "ритмоLOVE", "Monster", "Прокидайся".

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