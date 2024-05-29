Сергій Бабкін презентував композицію “Наша душа”, яку присвятив незламному Харкову

Відомий український співак Сергій Бабкін випустив mood video на нову пісню "Наша душа". Знімання кліпу, який став частиною альбому "Лютий", проходили у незламному Харкові.

Неймовірний ролик "Наша душа" виконавця Сергія Бабкіна можна переглянути на YouTube.

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Знімання кліпу пройшли на знакових локаціях Харкова, в тому числі і на тлі величезного термометра біля станції метро “Історичний Музей” та будівлі Держпрому.

Мій рідний Харків зараз переживає найскладніші часи в своїй історії, і ми захотіли зробити іншу версію, зняти її саме тут, в улюблених, знакових та пам’ятних місцях, щоб морально підтримати незламних харків’ян. Вийшла така собі музична екскурсія по фізичному та метафізичному Харкову квітня 2024-го року, – поділився історією створення цього відео Сергій Бабкін.

Режисером, оператором та монтажером відео "Наша Душа" став близький друг співака, відомий на Харківщині волонтер Денис Бреславський, керівник ГО "Держава і Я".

До війни він писав музику для свого гуртом і працював як продюсер, аранжувальник із багатьма відомими музикантами, серед яких – Lama, TAYANNA, Анастасія Приходько, Сашко Положинський та інші. Тепер він із командою увесь час присвячує волонтерству, яке розпочав ще 2014 року.

Робота над новим відео була досить складною і розпочалася з неприємного інциденту. Напередодні початку зйомок час концерту Сергія Бабкіна для одного з підрозділів ППО Харкова, режисер відео зламав ногу. Та команда не стала міняти плани й стала до роботи згідно з планом.

Співак підкреслює, що це відео дає можливість продемонструвати незламність людей та красу Харкова, який навіть у складні часи жорстокої війни не втрачає своєї величі.

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