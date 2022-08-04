Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за липень

З 24 лютого життя всіх українців змінилось назавжди, музиканти теж не стали винятком. Хтось вступив у лави ЗСУ, хтось зайнявся волонтерством, але багато хто не відмовився від створення нових пісень. Зібрали свіжу музику за липень, яка проймає до сліз та надихає боротись!

Тепер українські співаки та гурти створюють пісні, які просякнуті новою кривавою реальністю, яку принесли російські військові зі своїм вторгненням. Частина з них змушує виступати сльози на очах, частина додає віри і підіймає наш дух, але всі вони нагадують, що Україна ніколи не здасться та обов'язково переможе, пише Радіо MAXIMUM.

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В другий місяць літа вийшло чимало новинок, які, на жаль, завжди асоціюватимуться з війною, але не дозволять нам забути про нашу боротьбу. Серед них круті колаборації: Alyona Alyona та Jerry Heil записали спільний трек "Купала" з німецькою виконавицею Ela, а також Анна Трінчер разом MBreeze випустили ліричну пісню "Ти робив мені каву". Ще одна зірка серіалу "Школа" випустила повну версію TikTok-хіта "Ванька-Встанька". Не меншої уваги заслуговує переспів народної пісні "Ой на горі" від Артема Пивоварова, потужна новинка про Енергодар від ТНМК та "Квіти мінної зони" від Океану Ельзи.

Нова українська музика липня 2022, слухай плейлист онлайн:

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Список треків:

Дядя Вадя – Мала МЮСЛІ UA ft. Vasia Charisma – ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody KATYA GROYS – Ціною своїх дітей KOZAK SYSTEM – Мольфар MamaRika – Як ти там живеш alyona alyona, Jerry Heil, ela – KUPALA Артем Пивоваров – Ой На Горі ТНМК – Енергодар – це Україна Анна Трінчер (feat. MBreeze) – Ти робив мені каву Макс Гордєєв – Мольфар Wellboy – Ворогів на ножі KOZAK SYSTEM – Не покинь. Пам'яті Гліба Бабіча. Злата Огнєвіч – Світло Океан Ельзи – Квіти мінних зон Сергій Лазановський | RIDNYI feat Дарина Луцька | DARIKA – Сила козака ПАНАС БУЙНИЙ – ОБА-НА! MELOVIN – Мені не дзвони Sera Sheer feat. KINERO – Mech RITUSYA – Мої Міста Леся Нікітюк – Блакитні очі ROXOLANA – Не бійся МАЛИЦЬКА – Не Щаслива МАША КОНДРАТЕНКО – ВАНЬКА-ВСТАНЬКА ЮЮ – Довбаний світ (prod. by Jandy) Masha Goya – Нескорені серця

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