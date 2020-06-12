Оля Цибульська розбурхала мережу образом з глибоким декольте

Українська співачка Оля Цибульська знялася з відвертим декольте та похвалитися своїми кулінарними досягненнями. Знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Оля Цибульська на свіжому фото позувала у нічній сорочці на тонких бретельках, з мереживом і глибоким вирізом в зоні декольте. При цьому зірка вирішила не використовувати макіяж, а її образ доповнюють тільки невеликі сережки і розпущене волосся.

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Перед собою Цибульська тримає пиріг. У коментарі вона написала, що вперше в житті вона спекла пиріг з капустою. На кулінарні експерименти у співачки пішло півночі, щоб чоловік вранці зміг взяти пиріг у відрядження.

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