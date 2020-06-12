Настя Каменських похизувалася стрункою фігуру в купальнику: спокусливе фото

Сексуальна українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото. На ньому красуня позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру.

Настя Каменських і Потап обожнюють подорожувати – пара облюбувала Мексику, де встигла побувати кілька разів. І співачка продовжує ділитися архівними літніми кадрами. Так, Настя опублікувала спекотне пляжне фото, на якому позувала у білому відвертому купальнику. Такий наряд вигідно підкреслив струнку фігуру та апетитні форми артистки.

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"На вулиці стає жарко", – прокоментувала знімок Каменських.

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