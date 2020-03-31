Влад Яма з дружиною розбурхали мережу енергійним танцем під час карантину: відео

Український хореограф Влад Яма разом з дружиною Ліліаною та сином ще зовсім недавно відпочивали у сонячному Маямі, але зараз сім'я уже повернулася в Україну і дотримується умов карантину. Проте й на самоізоляції вони не нудьгують, а танцюють.

Так, танцюрист і суддя проєкту Танці із зірками Влад Яма не може без руху. Тому він разом з дружиною влаштували запальну постановку навіть вдома.

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Веселим відео Влад поділився на своїй сторінці в Instagram, як і Ліліана. На кадрах видно, що перед тим як взятися за руки для танцю з коханою, Яма ретельно продезінфікував руки за допомогою санітайзера. Після чого вони енергійно почали танцювати.

"Ми сидимо вдома! Ну як сидимо, танцюємо!" – прокоментував роли хореограф.

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