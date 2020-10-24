Оля Цибульська повторила розтяжку Вікторії Бекхем: фотофакт

Відома українська виконавиця Оля Цибульська здивувала шанувальників своїм новим талантом. Вона повторила знамениту розтяжку Вікторії Бекхем прямо на столі.

Співачка опублікувала відповідне фото на своїй сторінці в соціальних мережах, підписавши, що саме в такій позі "залипнула" на улюблений серіал "Емілі в Парижі".

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На ній одягнені вузькі темні штани і теракотовий светр, який їй дуже личить. Свій образ знаменитість доповнила чорними туфлями на підборах. Відомо, що такою розтяжкою також прославилася британська дизайнерка Вікторія Бекхем. Вона частенько балує своїх фанатів такими знімками в своєму Instagram.

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