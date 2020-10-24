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Оля Цибульська повторила розтяжку Вікторії Бекхем: фотофакт

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Оля Цибульська - фото 1
Оля Цибульська / instagram

Відома українська виконавиця Оля Цибульська здивувала шанувальників своїм новим талантом. Вона повторила знамениту розтяжку Вікторії Бекхем прямо на столі.

Співачка опублікувала відповідне фото на своїй сторінці в соціальних мережах, підписавши, що саме в такій позі "залипнула" на улюблений серіал "Емілі в Парижі".

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На ній одягнені вузькі темні штани і теракотовий светр, який їй дуже личить. Свій образ знаменитість доповнила чорними туфлями на підборах. Відомо, що такою розтяжкою також прославилася британська дизайнерка Вікторія Бекхем. Вона частенько балує своїх фанатів такими знімками в своєму Instagram.

Оля Цибульська повторила розтяжку Вікторії Бекхем: фотофакт - фото 431737
Оля Цибульська повторила розтяжку Вікторії Бекхем: фотофакт - фото 431736

Це цікаво: Надіюсь, хоч труси одягнула: Оля Цибульська розігріла уяву прихильників новим фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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