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Оля Цибульська розбурхала мережу пікантним відео у сексуальному образі

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Оля Цибульська - фото 1
Оля Цибульська / instagram

Популярна українська співачка Оля Цибульська завела шанувальників спокусливим відео, на якому позувала у відвертому боді. Гарячими кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на опублікованому ролику Оля Цибульська позувала у вкрай сексуальному наряді з екстремальним декольте. На початку відео зірка томно дивиться у камеру, після чого пристрасно цілує своє відображення у дзеркалі. Пікантна сцена відбувається під уривок з нової пісні Цибульської.

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"Киця, я люблю тебе. Відсьогодні і до титрів. У дзеркалі – я. І в пісні нарешті я. Наш альбом 13 листопада", – написала Оля у підписі до відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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