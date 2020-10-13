Оля Цибульська розбурхала мережу пікантним відео у сексуальному образі

Популярна українська співачка Оля Цибульська завела шанувальників спокусливим відео, на якому позувала у відвертому боді. Гарячими кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на опублікованому ролику Оля Цибульська позувала у вкрай сексуальному наряді з екстремальним декольте. На початку відео зірка томно дивиться у камеру, після чого пристрасно цілує своє відображення у дзеркалі. Пікантна сцена відбувається під уривок з нової пісні Цибульської.

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"Киця, я люблю тебе. Відсьогодні і до титрів. У дзеркалі – я. І в пісні нарешті я. Наш альбом 13 листопада", – написала Оля у підписі до відео.

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