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Оля Цибульська показала, якою була у дитинстві

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Оля Цибульська - фото 1
Оля Цибульська / instagram

Днями свій день народження відзначала українська співачка Оля Цибульська, знаменитості виповнилося 34 роки. З нагоди свята артистка вирішила показати, як вона виглядала у дитинстві.

На своїй сторінці в Instagram іменинниця опублікувала чорно-біле фото, зроблене багато років тому. На ньому маленька Оля сидить на дивані, піднявши ручки догори.

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"Мені сьогодні 34! Мама каже, що 3+4 буде 7, а тато каже: слухай маму", – підписала архівний знімок поп-зірка. Шанувальники співачки і колеги по шоу-бізнесу залишали привітання в коментарях під постом. А також обговорювали зовнішність маленької Цибульської. Багато хто відзначив, що син співачки неймовірно схожий на свою зіркову маму.

"Тепер з цієї фотки мені зрозуміло на кого ваш Нестор схожий. Копія мами", "Нестор копія вас", "Малюк, як виявилося, твоя копія в дитинстві", – пишуть фанати під знімком.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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