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Оля Цибульська показала відео, яке мотивувало її скинути 13 кг

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Оля Цибульська - фото 1
Оля Цибульська

Відома українська телеведуча і співачка Оля Цибульська поділилася своїм унікальним методом схуднення, якому посприяли Дженніфер Лопес і Новий канал.

Вона брала участь в одному розважальному шоу, де їй треба було перетворитися на Дженніфер Лопес. Коли ж артистка подивилася цей випуск по телевізору, то була сильно розчарована своєю фізичною формою.

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"Я була на шоу Шалена зірка, де Леся Нікітюк попросила мене перевтілитися в Дженніфер Лопес. Танцювала в проєкті, а потім дивилася цей випуск по телевізору. Побачила, яка я жирна, і розплакалася. Мене реально знудило, а той бублик, який я їла, сидячи на дивані і дивлячись шоу Нового каналу, застряг в горлі. Тоді зрозуміла, що треба щось робити. І відразу почала лікуватися від залежності від їжі. І тепер у мене мінус 13,5 кілограмів завдяки Новому каналу", – зізналася знаменитість.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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