Оля Цибульська показала відео, яке мотивувало її скинути 13 кг

Відома українська телеведуча і співачка Оля Цибульська поділилася своїм унікальним методом схуднення, якому посприяли Дженніфер Лопес і Новий канал.

Вона брала участь в одному розважальному шоу, де їй треба було перетворитися на Дженніфер Лопес. Коли ж артистка подивилася цей випуск по телевізору, то була сильно розчарована своєю фізичною формою.

І ще: Оля Цибульська розбурхала мережу пікантним відео у сексуальному образі

"Я була на шоу Шалена зірка, де Леся Нікітюк попросила мене перевтілитися в Дженніфер Лопес. Танцювала в проєкті, а потім дивилася цей випуск по телевізору. Побачила, яка я жирна, і розплакалася. Мене реально знудило, а той бублик, який я їла, сидячи на дивані і дивлячись шоу Нового каналу, застряг в горлі. Тоді зрозуміла, що треба щось робити. І відразу почала лікуватися від залежності від їжі. І тепер у мене мінус 13,5 кілограмів завдяки Новому каналу", – зізналася знаменитість.

І ще: Оля Цибульська показала оголені сідниці: фото 18+