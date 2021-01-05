Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Оля Цибульська показала оголені сідниці: фото 18+

  • 0
Оля Цибульська - фото 1
Оля Цибульська / instagram

Популярна виконавиця Оля Цибульська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала відверті фото. На кадрах знаменитість позує в стрінгах, фартусі, босоніжках на підборах і червоній кепці.

Зірка сидить на кріслі, відвернувшись до камери спиною, і дивиться через плече. Оголені груди артистка прикрила дощиком, а соковиті сідниці продемонструвала багатотисячної армії фанатів.

І ще: Настя Каменських похвалилася звабливим новорічним образом

Під публікацією Цибульська написала так: "Привіт, 2021. Я так багато чекала від колишнього, що він здувся. Тому сміливо заходь і не соромся. Сорі, зустрічаю в чому була, ти теж знімай ... ТікТок".

Деяким шанувальникам сподобався сміливий образ Олі Цибульської, а інші фанати засудили її за надмірну відвертість: "Вульгарно! Шкода", "Знову срака ... ", "Вульгарщина!", "Гидке, бридке ... ганьба".

Це цікаво: Леся Нікітюк в бікіні розбурхала уяву шанувальників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна чеська снігуронька Кароліна Куркова: фото 18+
  • 01 cічня, 14:18
  • 1670
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 30.12.2020, 17:54
  • 1804
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 649
Загрузка...
Новини