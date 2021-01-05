Оля Цибульська показала оголені сідниці: фото 18+

Популярна виконавиця Оля Цибульська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала відверті фото. На кадрах знаменитість позує в стрінгах, фартусі, босоніжках на підборах і червоній кепці.

Зірка сидить на кріслі, відвернувшись до камери спиною, і дивиться через плече. Оголені груди артистка прикрила дощиком, а соковиті сідниці продемонструвала багатотисячної армії фанатів.

І ще: Настя Каменських похвалилася звабливим новорічним образом

Під публікацією Цибульська написала так: "Привіт, 2021. Я так багато чекала від колишнього, що він здувся. Тому сміливо заходь і не соромся. Сорі, зустрічаю в чому була, ти теж знімай ... ТікТок".

Деяким шанувальникам сподобався сміливий образ Олі Цибульської, а інші фанати засудили її за надмірну відвертість: "Вульгарно! Шкода", "Знову срака ... ", "Вульгарщина!", "Гидке, бридке ... ганьба".

Це цікаво: Леся Нікітюк в бікіні розбурхала уяву шанувальників