Оля Цибульська перевтілилася на інстациганку в кліпі на пісню PROSECCO

Співачка Оля Цибульська потішила своїх прихильників новою відеороботою. У кліпі на пісню "PROSECCO" співачка перевтілилася на справжню інстациганку, організувавши марафон бажань. Гайда дивитися відео на Радіо MAXIMUM!

Кліп на пісню "PROSECCO" буквально стібеться з усіх інстациганок, а також показує іншим, чому не варто довіряти подібним персонам у мережі. Гарантуємо, нова відеоробота Олі Цибульської дозволить вам переглянути своє ставлення до деяких блогерів, за якими ви слідкуєте в інстаграмі.

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Це антимарафон Цибульської, бейбі. Коли в собі не треба нічого змінювати. Хоча б на день. Бо ідеальне життя існує тільки на картинці в інстаграмі. Не біжи за марафонами бажань, стань сам(а) своїм головним бажанням, – закликала співачка в інстаграмі.

Оля Цибульська – PROSECCO, дивіться онлайн новий кліп співачки:

Якщо ж ви вперше почули цю пісню, то ми відразу ж рекомендуємо вчити її слова. Нехай запальні ритми композиції не дозволяють вам сумувати, а також заряджають енергією для нових звершень.

Текст і слова пісні PROSECCO

Привіт, п’ятниця!

Ми не бачились тисячу днів

І ти, baby, мені не дзвонив

І я плакала, плакала



Привіт, п’ятниця

Так втомилася бігти від снів

Щоби вечір мені не болів

Я Prosecco накапала



Туфлі від Gucci, сукня з Мілану

Гаряча штучка, трохи п’яна

Приїде мачо, вкраде далеко

Будем ла-ла-ла-ла



Я пила Prosecco



Забери мене, boy

Забери мене, boy

Я готова тікати далеко



Забери мене, boy

Забери мене, boy

А у серце налийте Prosecco



Про те, про се

Prosecco Prosecco

Про те, про се

Prosecco Prosecco

Про те, про се

Prosecco Prosecco



Про те, про се



Привіт, п’ятниця

Ми не бачились тисячу літ

Дай поставлю тебе на репіт

Я літала і падала



Привіт, п’ятниця

Ти на фото такий як в житті

Цілував, але іншу хотів

І я плакала, плакала



Туфлі від Gucci, сукня з Мілану

Гаряча штучка, трохи п’яна

Приїде мачо, вкраде далеко

Будем ла-ла-ла-ла



Я пила Prosecco



Забери мене, boy

Забери мене, boy

Я готова тікати далеко



Забери мене, boy

Забери мене, boy

А у серце налийте Prosecco



Про те, про се

Prosecco Prosecco

Про те, про се

Prosecco Prosecco

Про те, про се

Prosecco Prosecco



Про те, про се



Туфлі від Gucci, сукня з Мілану

Гаряча штучка, трохи п’яна

Приїде мачо, вкраде далеко

Будем ла-ла-ла-ла



Я пила Prosecco



Забери мене, boy

Забери мене, boy

Я готова тікати далеко



Забери мене, boy

Забери мене, boy

А у серце налийте Prosecco



Про те

Про се

Про те, про се

Prosecco Prosecco



Про те

Про се

Про те, про се

Prosecco Prosecco

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