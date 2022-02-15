Нова музика лютого: плейлист популярних пісень за тиждень

Другий місяць року приніс не лише потепління, а й круті музичні прем'єри, які вже встигли припасти до душі нашим слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за початок лютого 2022, який точно вам сподобається!

Лютий року увірвався у наше життя не тільки зі святкуваннями найромантичнішого свята та бажанням пришвидшити прихід весни, а й новенькими хітами, передає Радіо MAXIMUM. Ці треки тільки вийшли в мережі, але вже підкорюють не лише чарти, а й серця слухачів. Не підспівувати та не підтанцьовувати неможливо, адже хіти лютого дарують особливий настрій. Від знаменитостей і до юних виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень за першу половину лютого.

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Фінальний зимовий місяць подарував свіжі треки від таких зірок, як Селена Гомес, Ед Ширан, Red Hot Chili Peppers, Charli XCX, Machine Gun Kelly та інших. Вони точно зарядять позитивом! Тому вмикай гарячі хіти і насолоджуйся життям під улюблену музику:

Плейлист нових пісень лютого, слухати онлайн:

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Список всіх треків:

Coldplay X Selena Gomez - Let Somebody Go Ed Sheeran - The Joker And The Queen (feat. Taylor Swift) Red Hot Chili Peppers - Black Summer Machine Gun Kelly - emo girl feat. WILLOW Tove Lo - How Long Charli XCX - Beg For You feat. Rina Sawayama Tai Verdes - LAst dAy oN EaRTh Halsey - Girl is a Gun Tate McRae - she's all i wanna be Chris Brown ft. Zendaya - Something New Sueco - Loser COIN - Cutie KATJA KRASAVICE - ONLYFANS carolesdaughter - Target Practice half·alive - Move Me Sigala - Melody AJR - Ordinaryish People feat. Blue Man Group Dove Cameron - Boyfriend

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