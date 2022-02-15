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Нова музика лютого: плейлист популярних пісень за тиждень

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Нова музика лютого 2022 - фото 1
Нова музика лютого 2022

Другий місяць року приніс не лише потепління, а й круті музичні прем'єри, які вже встигли припасти до душі нашим слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за початок лютого 2022, який точно вам сподобається!

Лютий року увірвався у наше життя не тільки зі святкуваннями найромантичнішого свята та бажанням пришвидшити прихід весни, а й новенькими хітами, передає Радіо MAXIMUM. Ці треки тільки вийшли в мережі, але вже підкорюють не лише чарти, а й серця слухачів. Не підспівувати та не підтанцьовувати неможливо, адже хіти лютого дарують особливий настрій. Від знаменитостей і до юних виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень за першу половину лютого.

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Фінальний зимовий місяць подарував свіжі треки від таких зірок, як Селена Гомес, Ед Ширан, Red Hot Chili Peppers, Charli XCX, Machine Gun Kelly та інших. Вони точно зарядять позитивом! Тому вмикай гарячі хіти і насолоджуйся життям під улюблену музику:

Плейлист нових пісень лютого, слухати онлайн:

Також зацінити весь плейлист можна тут

Список всіх треків:

  1. Coldplay X Selena Gomez - Let Somebody Go
  2. Ed Sheeran - The Joker And The Queen (feat. Taylor Swift)
  3. Red Hot Chili Peppers - Black Summer
  4. Machine Gun Kelly - emo girl feat. WILLOW
  5. Tove Lo - How Long
  6. Charli XCX - Beg For You feat. Rina Sawayama
  7. Tai Verdes - LAst dAy oN EaRTh
  8. Halsey - Girl is a Gun
  9. Tate McRae - she's all i wanna be
  10. Chris Brown ft. Zendaya - Something New
  11. Sueco - Loser
  12. COIN - Cutie
  13. KATJA KRASAVICE - ONLYFANS
  14. carolesdaughter - Target Practice
  15. half·alive - Move Me
  16. Sigala - Melody
  17. AJR - Ordinaryish People feat. Blue Man Group
  18. Dove Cameron - Boyfriend

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