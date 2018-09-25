Оля Цибульська – Дивовижне життя: яскравий кліп на саундтрек до мультика Смолфут

Відома телеведуча та співачка Оля Цибульська випустила казковий саундтрек "Дивовижне життя" до американського мультфільму "Смолфут" від Warner Bros. Pictures, який вийде у прокат вже 27 вересня. Дивіться яскраву новинку!

Оля Цибульська, яка виховує 3-річного сина, після народження дитини зацікавилася анімаційними стрічками. Саме тому ведуча і молода мама вирішила випустити український саундтрек до нового мультфільму "Смолфут" від компанії Warner Bros. Pictures.

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"Справжній гімн для тих, хто любить це життя, як я", – прокоментувала прем'єру пісні "Дивовижне життя" Оля. Зацініть новинку і ви!

Оля Цибульська – Дивовижне життя (OST Смолфут) – дивитися кліп онлайн:

Текст і слова пісні "Дивовижне життя"

Роздивись уважно все, що завжди бачиш тут

З гори до долу

Тут поруч є жива краса і, певно, чудеса

бо тут ми близько

Сто чудес так хочеться відкрити

Світ увесь, він має бути десь

Приспів:

Попри страхи сумніви свої

Світу таємничого двері відчини

Скільки зможеш, стільки осягни

Головне в цій капості не шукай вини

Повір у неможливе

Чуду радій, як дитя

Бо життя зі смаком дива

Дивовижне життя

Те, що є навколо нас

Також дає урок

Але рий глибше

Слухай інтуіцію

Роби за кроком крок

Знайдеш стежку не одну

Що веде в незнану далину

Кудись у глибину

Приспів.

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