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Оля Цибульська – Дивовижне життя: яскравий кліп на саундтрек до мультика Смолфут

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Прем'єра Оля Цибульська - Дивовижне життя (OST Смолфут) - фото 1
Прем'єра Оля Цибульська - Дивовижне життя (OST Смолфут)

Відома телеведуча та співачка Оля Цибульська випустила казковий саундтрек "Дивовижне життя" до американського мультфільму "Смолфут" від Warner Bros. Pictures, який вийде у прокат вже 27 вересня. Дивіться яскраву новинку!

Оля Цибульська, яка виховує 3-річного сина, після народження дитини зацікавилася анімаційними стрічками. Саме тому ведуча і молода мама вирішила випустити український саундтрек до нового мультфільму "Смолфут" від компанії Warner Bros. Pictures.

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"Справжній гімн для тих, хто любить це життя, як я", – прокоментувала прем'єру пісні "Дивовижне життя" Оля. Зацініть новинку і ви!

Оля Цибульська – Дивовижне життя (OST Смолфут) – дивитися кліп онлайн:

Текст і слова пісні "Дивовижне життя"

Роздивись уважно все, що завжди бачиш тут
З гори до долу
Тут поруч є жива краса і, певно, чудеса
бо тут ми близько
Сто чудес так хочеться відкрити
Світ увесь, він має бути десь

Приспів:

Попри страхи сумніви свої
Світу таємничого двері відчини
Скільки зможеш, стільки осягни
Головне в цій капості не шукай вини
Повір у неможливе
Чуду радій, як дитя
Бо життя зі смаком дива
Дивовижне життя

Те, що є навколо нас
Також дає урок
Але рий глибше
Слухай інтуіцію
Роби за кроком крок
Знайдеш стежку не одну
Що веде в незнану далину
Кудись у глибину

Приспів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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