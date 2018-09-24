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ONUKA – STRUM: вийшов новий потужний кліп з важливим меседжем

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Прем'єра пісні ONUKA - STRUM - фото 1
Прем'єра пісні ONUKA - STRUM

Співачка ONUKA (Ната Жижченко) випустила новий кліп на українську пісню STRUM. Прем'єра відео приурочена до запуску ініціативи #Ecostrum, яку зірка реалізує спільно з громадською організацією "Україна без сміття". Дивіться ролик і робіть висновки!

Режисером нового кліпу ONUKA став Алан Бадоєв. Зйомки ролика проходили поблизу Києва. У кліпі "STRUM" автори показують майбутнє, яке вже зовсім скоро стане нашою реальністю, а також привертають увагу до масштабів проблеми, у якій винен кожен.

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"У день релізу відео на трек Strum спільно з "Україна без сміття" ми розпочинаємо екологічну ініціативу #ECOSTRUM. Кожен ваш перегляд та share відео Strum – це відрахування з монетизації на підтримку життєдіяльності сміттєсортувальних станцій. Це простий крок, аби запобігти майбутнього, яке ви бачите у відео", – йдеться у підписі до ролика.

ONUKA – STRUM – дивитися онлайн новий кліп:

ONUKA – STRUM: текст і слова пісні

[Хук]
Знаю, ми будем там
Знаю, ми будем там
Знаю, ми не туман
Знаю, ми не туман

[Куплет 1]
За етапом лиш етап
Новий пункт, новий масштаб
Серед розмаїття мап
Знаю все не буде так

[Приспів]
Знову гасить наче струм
Заветає в сум
Всередині мене вакуум
Знову зовні білий шум
Коливанням струн
Можу мінімум, вірю в максимум

[Хук]
Знаю, ми будем там
Знаю, ми будем там
Знаю, ми не туман
Знаю, ми не туман

[Куплет 2]
І знову знайти я зумію
Можу мінімум, вірю в максимум
Я розумом це розумію
Можу мінімум, вірю в максимум

[Приспів]
Знову гасить наче струм
Завертає в сум
Всередині мене вакуум
Можу мінімум, вірю в максимум
Знову зовні білий шум
Коливанням струн
Можу мінімум, вірю в максимум
Знову…
Знову…

[Аутро]
Можу мінімум, вірю в максимум
Життя триває
Життя тримає
Життя минає
І накриває
Можу мінімум, вірю в максимум
Життя триває
Життя тримає
Життя минає
І укриває
І укриває

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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