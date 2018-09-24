ONUKA – STRUM: вийшов новий потужний кліп з важливим меседжем

Співачка ONUKA (Ната Жижченко) випустила новий кліп на українську пісню STRUM. Прем'єра відео приурочена до запуску ініціативи #Ecostrum, яку зірка реалізує спільно з громадською організацією "Україна без сміття". Дивіться ролик і робіть висновки!

Режисером нового кліпу ONUKA став Алан Бадоєв. Зйомки ролика проходили поблизу Києва. У кліпі "STRUM" автори показують майбутнє, яке вже зовсім скоро стане нашою реальністю, а також привертають увагу до масштабів проблеми, у якій винен кожен.

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"У день релізу відео на трек Strum спільно з "Україна без сміття" ми розпочинаємо екологічну ініціативу #ECOSTRUM. Кожен ваш перегляд та share відео Strum – це відрахування з монетизації на підтримку життєдіяльності сміттєсортувальних станцій. Це простий крок, аби запобігти майбутнього, яке ви бачите у відео", – йдеться у підписі до ролика.

ONUKA – STRUM – дивитися онлайн новий кліп:

ONUKA – STRUM: текст і слова пісні

[Хук]

Знаю, ми будем там

Знаю, ми будем там

Знаю, ми не туман

Знаю, ми не туман

[Куплет 1]

За етапом лиш етап

Новий пункт, новий масштаб

Серед розмаїття мап

Знаю все не буде так

[Приспів]

Знову гасить наче струм

Заветає в сум

Всередині мене вакуум

Знову зовні білий шум

Коливанням струн

Можу мінімум, вірю в максимум

[Хук]

Знаю, ми будем там

Знаю, ми будем там

Знаю, ми не туман

Знаю, ми не туман

[Куплет 2]

І знову знайти я зумію

Можу мінімум, вірю в максимум

Я розумом це розумію

Можу мінімум, вірю в максимум

[Приспів]

Знову гасить наче струм

Завертає в сум

Всередині мене вакуум

Можу мінімум, вірю в максимум

Знову зовні білий шум

Коливанням струн

Можу мінімум, вірю в максимум

Знову…

Знову…

[Аутро]

Можу мінімум, вірю в максимум

Життя триває

Життя тримає

Життя минає

І накриває

Можу мінімум, вірю в максимум

Життя триває

Життя тримає

Життя минає

І укриває

І укриває

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