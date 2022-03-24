Не солдати, а кіборги: дивіться потужне відео про Збройні сили України

Місяць війни проти Росії позаду і Збройні сили України нас впевнено наближають до перемоги. У мережі з'явилося ефектне відео, яке демонструє мужність та професіоналізм наших бійців.

Сучасна армія України довела усьому світові, що може дати гідну відсіч підступному ворогові. І героїзм та вправність Збройних сил України вселяються надію на якнайшвидшу перемогу. У кліпі "Це ЗСУ", опублікованому в YouTube, наших військових порівнюють із кіборгами.

І ще: Легендарній Чорнобаївці присвятили пісню: слухайте новий хіт про війну

"У нас не солдати, а кіборги. Розумієш, їх уже так називають. Якщо ви туди заходите, з вас через пів години роблять шашлики", – супроводили відео слова з розмови українця, який закликав знайомого росіянина-поліцейського не брати участь у бойових діях проти України, бо тут він знайде лише смерть.

У рядках пісні відзначається міць ЗСУ, які "орків затопчуть у траву", брат за брата стоятимуть горою і за Україну ворога зітруть з лиця землі.

100Лица – ЗСУ: дивіться онлайн кліп про Збройні сили України

Читайте також: Пісні про перемогу України та смерть Путіна: українська музика, яка стала символом війни