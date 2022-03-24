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Дорога воїна: Марія Яремчук вперше за роки випустила пісню
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Співачка Марія Яремчук презентувала пісню "Дорога воїна" в підтримку України. Це перший трек виконавиці, з яким вона повернулась у музичний світ після перерви у 4 роки.
Відома співачка Марія Яремчук повернулась на сцену після кількарічної перерви з потужною піснею "Дорога воїна", якою підтримала Україну у цей складний час воєнного стану через вторгнення російських окупантів, пише Радіо MAXIMUM.
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"Моя власна маленька внутрішня війна за незалежність вилилась на папір цією піснею. Це важливо для кожної людини – в якийсь момент стати окремою одиницею, знайти себе, взнати себе, бути собою. Часом ця свобода не дається задурно. Зараз як ніколи відчутно, що країна – це теж живий організм. І маючи таку складну історію, такий тернистий шлях, Україна, замість стати на коліна, завжди обирала йти дорогою Воїна. Наша мова, культура, традиції – як живий щит. І я маю розкіш сьогодні писати і творити українською", – зазначила виконавиця.
Відзначимо, що у 2018 році Марія вирішила попрощатись з музичною кар'єрою, однак напад російських військових на країну змусив її повернутись до активної діяльності в соцмережах на підтримку нашої країни.
Марія Яремчук – Дорога воїна, слухати пісню онлайн:
Текст пісні Марія Яремчук – Дорога воїна:
Розділився світ, та й двоє на
Щоби його врятували воїни
Щоби не боявся, та й нікого ти
Волю та й по кулаках подвоїли
Твоє серце і душа – два воїни
Щоби омина біда, Бог сили дав
Приспів:
Скільки б того зла не скоєно –
Не забувай: твоя дорога воїна
Дорога воїна, дорога воїна
(двічі)
До мети дорога воїна
Є завжди навпіл роздвоєна
Щоб не сумнівався та й ніколи ти
Доля твоя, та й не обездолена
Якшо вірою в любов очолена
Щоби утіка ріка – підніми якори догори
Приспів
Розділився світ, та й двоє на
Щоби його врятували воїни
Щоби не боявся, та й нікого ти
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