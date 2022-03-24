Дорога воїна: Марія Яремчук вперше за роки випустила пісню

Співачка Марія Яремчук презентувала пісню "Дорога воїна" в підтримку України. Це перший трек виконавиці, з яким вона повернулась у музичний світ після перерви у 4 роки.

Відома співачка Марія Яремчук повернулась на сцену після кількарічної перерви з потужною піснею "Дорога воїна", якою підтримала Україну у цей складний час воєнного стану через вторгнення російських окупантів, пише Радіо MAXIMUM.

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"Моя власна маленька внутрішня війна за незалежність вилилась на папір цією піснею. Це важливо для кожної людини – в якийсь момент стати окремою одиницею, знайти себе, взнати себе, бути собою. Часом ця свобода не дається задурно. Зараз як ніколи відчутно, що країна – це теж живий організм. І маючи таку складну історію, такий тернистий шлях, Україна, замість стати на коліна, завжди обирала йти дорогою Воїна. Наша мова, культура, традиції – як живий щит. І я маю розкіш сьогодні писати і творити українською", – зазначила виконавиця.

Відзначимо, що у 2018 році Марія вирішила попрощатись з музичною кар'єрою, однак напад російських військових на країну змусив її повернутись до активної діяльності в соцмережах на підтримку нашої країни.

Марія Яремчук – Дорога воїна, слухати пісню онлайн:

Текст пісні Марія Яремчук – Дорога воїна:

​​​​Розділився світ, та й двоє на

Щоби його врятували воїни

Щоби не боявся, та й нікого ти

Волю та й по кулаках подвоїли

Твоє серце і душа – два воїни

Щоби омина біда, Бог сили дав

Приспів:

Скільки б того зла не скоєно –

Не забувай: твоя дорога воїна

Дорога воїна, дорога воїна

(двічі)

До мети дорога воїна

Є завжди навпіл роздвоєна

Щоб не сумнівався та й ніколи ти

Доля твоя, та й не обездолена

Якшо вірою в любов очолена

Щоби утіка ріка – підніми якори догори

Приспів

Розділився світ, та й двоє на

Щоби його врятували воїни

Щоби не боявся, та й нікого ти

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