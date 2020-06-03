Олов'яне весілля (10 років): привітання з річницею і найкращі подарунки

10-а річниця весілля називається олов'яною або трояндовою, тож не забудьте поздоровити своїх бзнайомих чи друзів з ювілеєм у спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на олов'яне або трояндове весілля – важливий елемент у привітанні з десятою річницею сімейного життя! Це вже не молода пара, яка тільки ввійшла у спільний дім, це вже бувалі сім'янини, які встигли пережити багато злетів та падінь.

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Десятиліття спільного подружнього життя – це вже гнучкий та еластичний етап взаєморозуміння, як пластичний та міцний олов'яний матеріал. До того ж романтика в стосунках ще не згасла, а це символізує ніжний рожевий колір, який нагадує троянди.

Що подарувати подружжю на 10 рік сімейного життя – олов'яне весілля:

Сувеніри з олова

Металевий посуд

Техніка: ноутбук, тостер, кухонний комбайн, газонокосарка тощо

Постіль у трояндовий принт

Олов'яна ваза для квітів

Підкова

Фото та відео – зібрати найкращі спогади

Оберемок троянд

Прикраси

Просто гроші

Окрім подарунків з олова або квітів, можете не обмежувати себе й подарувати все, що вам підказує уява.

До вашої уваги привітання з десятою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

Річниця – десять років –

Дата довгождана.

Що за свято? Не секрет,

Весілля олов'яне.

Ваші почуття вже давно

Часом перевірені,

І один одному ви долею,

Мабуть, довірені.

Нехай в очах вогонь горить,

А у серцях – бажання.

Нехай завжди в родині будуть

Мир, щастя і кохання.

***

Десять років – чималий термін.

Життя дає простий урок:

Вчить вас любити, цінувати,

І за все дякувати.

Не сварити, не ображати,

Найчастіше солодко цілувати.

І сердець тепло давати,

І намагатися поступатися.

Будьте ласкаві, дружні

І енергії сповнені!

***

Вас з весіллям олов'яним

Вітаємо ми нині,

Десять років промчало швидко,

Як одні щасливі миті,

Вашій парі ми бажаємо

Жити в достатку та любові,

Побут завжди вести спільний,

Почуття зберігати свої!

***

Десять років уже ви разом –

Весілля олов'яне!

Але як раніше один для одного

Найбільш жадані.

З півслова

Думки прочитаєте,

Разом різні питання

Ви завжди розв'язуєте.

Щоб срібне весілля

Ви з любов'ю зустріли.

Ніколи не пошкодували,

Що "так" сказали!

***

10 років щасливих

Прожили ви разом,

На весіллі олов'яному

Знову наречений з нареченою.

Міцну сім'ю

Я вашу вітаю!

10 раз по 10

У любові прожити бажаю!

***

Від щирого серця вітаю вашу сім'ю з ювілеєм! Недарма 10 років спільного життя називають олов'яним весіллям. Адже тепер ваші стосунки стали м'якими та гнучкими, але разом з тим міцними, як олово. Бажаю вам любити, берегти, шанувати один одного ще сильніше. Нехай у вашому домі завжди будуть радість, щастя, добробут, достаток і дзвінкий сміх дітей!

***

Мені вас привітати терміново потрібно, адже ви десять років прожили дружно! Хоч багато побачили в житті, але любов не розгубили! Бажаю, щоб завжди у вас було видно блиск щасливих очей, нехай тільки радують вас дітки, і буде шлюб ваш дуже міцним!

***

Від щирого серця привітаю вас, дорогі, з першим десятком вашого подружнього життя, з олов'яним весіллям! Бажаю з таким же успіхом прожити ще багато щасливих років, бажаю постійно відчувати ніжність і турботу один одного, бажаю кожен день заряджати свою любов яскравими емоціями та приємними враженнями, бажаю зберігати у своєму будинку світлий затишок і атмосферу гармонії!

***

Вітаємо з 10-ю річницею з дня весілля! В цей олов'яний ювілей бажаємо, щоб трепетні почуття тільки розгорялися. Насолоджуйтесь і ви любили один одного, даруєте увагу і турботу. Нехай у вашому домі завжди панує розуміння, обопільна ніжність і вміння підтримати, вчасно почути та довіритися. Будьте щасливі та ні в чому собі не відмовляйте!

***

Сьогодні ювілей вашої річниці, вітаю з олов'яним весіллям! Бажаю дбайливо зберігати спогади та щастя прожитих спільно 10 років! Нехай далі буде простіше, легше і спокійніше. Бажаю, щоб фортеця вашої любові ставала з кожним роком лише сильніше, як витримка хорошого коньяку, бажаю здоров'я і щастя всій родині, щирих почуттів і розуміння.

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10 років – дата непроста. Вам вдалося зберегти любов і примножити все в рази. Так нехай і наступні дати приносять у ваше життя тільки хороше. Багато посмішок вам, здоров'я, достатку і затишку. З річницею вас!

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Вітаю вас з олов'яним весіллям! 10 років – зовсім немало, але далеко ще не межа. Хочу побажати вам величезного щастя і без будь-яких меж. Бажаю олов'яної стійкості та витримки, трепетної любові та ніжності. І нехай кожен день для вашої родини буде сонячним, радісним, чудовим!

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З олов'яним весіллям! Нехай щасливо і весело вам вдасться крокувати крізь багато років і долати будь-які перешкоди. Нехай в будинку вашому буде вічно світло і тепло, а в серцях нехай ваших живе вірна і міцна любов один до одного!

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Вашій родині сьогодні 10 років і в цей чудовий ювілей я бажаю вам величезного щастя і, щоб це щастя було на горизонті, не біля, а всередині вас. Любіть, не перестаючи, і нехай легко, ніби з олова, плавляться в реальність всі ваші мрії!

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Вітаю з олов'яним весіллям! Нехай вам вдасться прожити ще багато щасливих десятиліть життя, нехай ваша сім'я буде завжди міцна і дружна, нехай в будинку панує благо і любов, нехай за вікном сяють яскраві промені удачі та везіння!

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Від душі вітаю вас з олов'яним весіллям! Хочу побажати ще 10 раз по 10 років прожити так само дружно і щасливо. І нехай олово вашого щастя перетопиться в золото, і нехай ваша любов з роками тільки міцніє, і нехай сім'ю вашу чекають тільки радісні та добрі події.

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Хочу привітати вас з 10-річчям вашої родини! Бажаю завжди залишатися бадьорими, веселими, міцними та витриманими олов'яними солдатиками, йти по життю тільки поруч, дбайливо зберігаючи та міцно люблячи один одного. Миру вашому дому та яскравих чудес для вашої сім'ї!

***

Ось так дата – 10 років! Тут і відпочинок, і декрет. Цей термін уже не малий – багато чого у вас було. Ви притерлися, прикипіли та ліжком скрипіли, зняли рожеві окуляри, лаялися від нудьги. Все одно щасливий шлюб, адже любите один одного як-не-як. Бажаємо вам не сумувати, а всі образи відпустити. Будьте щасливі один з одним і не знайте слова "туга".

***

Сьогодні шлюбу 10 років,

Я від душі вас вітаю,

Ще раз десять по декаді

Я вам щасливо жити бажаю.

Бажаю з радістю бурчати,

І сваритися лише понарошку,

Один одного "зайчиком" називати

І нерви псувати потрошку.

Нехай любов допоможе вам

Подолати, виконати, досягти,

І день, що десять років тому

З'єднав вас, вічно згадувати!

***

Вітаю вас, ви потрапили в саму десяточку! Двом олов'яним солдатикам, які гідно витримали службу спільного життя, я від душі бажаю достатку, здоров'я і великої гордості за браві успіхи, нагороди та звання улюбленого, а також люблячого подружжя. Добра і щастя вашому дому!

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