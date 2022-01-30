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Олівія Колман святкує 48-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото

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фільми з Олівією Колман - фото 1
фільми з Олівією Колман

30 січня відома кіноакторка Олівія Колман святкує день народження: їй виповнюється 48 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Олівією Колман за одним кадром.

Кінолюбителі чекають на фільми з Олівією Колман, яка стає лише популярнішою із кожною новою стрічкою. Феномен Олівії Колман полягає у тому, що славу їй принесли ролі другого плану. Її героїні підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони глядачів, проте вона зіграла у понад 90 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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