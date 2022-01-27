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Джонні Депп опублікував перше фото в Instagram після 9 місяців мовчання

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Джонні Депп - фото 1
Джонні Депп / Instagram

Голлівудський актор Джонні Депп вперше за довгий час вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками у мережі. Дивіться, що він запостив!

58-річний Депп показав фото, на якому він на білому аркуші пише фразу: "Ніколи не бійся правди" – англійською мовою. Знімок він залишив без підпису.

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Через 13 годин після публікації, знімок зібрав майже 1,8 млн лайків від фоловерів. При цьому крайній пост в обліковому записі Деппа до цього моменту датований 19 березня 2021 року.

Днями стало відомо, що Джонні Депп зіграє французького короля Людовіка XV у наступному фільмі режисерки Майвенн (Полісс, Мій король). Зйомки фільму, назва та сюжет якого на цей час не розголошують, розпочнуться цього літа.

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