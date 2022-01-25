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Дивна, але екзотична: як змінювалася актриса Віра Фарміга – фото 18+
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Віра Фарміга – голлівудська акторка з українським корінням, про яку говорять "унікальна у своїй майстерності", "непередбачувана", "лякаюче красива". Подивімось, як змінювалася красуня на своєму професійному шляху!
Віра народилася 6 серпня 1973 року у Кліфтоні (США) у багатодітній сім'ї українських іммігрантів: комп'ютерного програміста-аналітика Михайла та вчительки молодших класів Люби. Віра росла в компанії старшого брата Віктора та п'ятьох молодших братів і сестер: Стефана, Наді, Олександри, Лариси та Таїси, яка теж стала актрисою. Далі про зірку пише Радіо MAXIMUM.
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Вона першою вигадала оригінальний спосіб не з'являтися на кастингах – просто читає сценарій, а потім надсилає продюсерам відеоролики з власним баченням того, якою має бути її героїня. У 1991 році закінчила центральну районну школу Hunterdon і вступила до школи образотворчого виконавського мистецтва в Сірак'юському університеті, де навчалася аж до 1995 року.
На телеекрані Віра вперше з'явилася у вестерні Роуз Хілл (Емілі Елліот) у 1997 році. Паралельно вона знялася в ролі колишньої рабині Кейтлін у драмі-фентезі Ревіння, а потім зіграла Керрі в трилері Повернення до раю, де головні ролі виконали Вінс Вон та Хоакін Фенікс.
Бродвейським дебютом для американки стала вистава Приймаючи сторони, в основі якої ліг твір Рональда Харвуда. У проєкті Фарміга грала на одній сцені разом з Едом Харрісом та Денієлом Мессі, виконуючи роль Еммі Штроб. Пізніше, працюючи в кіно, артистка періодично виходила на театральні підмостки.
Майстерність актриси була високо оцінена глядачами та критиками після виходу на екрани драми До останньої межі (2004). У цьому фільмі Фарміга постала в образі матері-наркоманки Ірен Моррісон і зіграла, як-то кажуть, на розрив шаблону. З Ліамом Нісоном та Патріком Вілсоном Віра знялася у містичній драмі Пасажир, а за роль прокурорки Елізабет Лідерер у драматичному серіалі Коли вони нас побачать була номінована на Еммі у 2019 році.
Гарячі фото Віри Фарміга 18+
Також у 2013 році Фарміга почала зніматися у серіалі Мотель Бейтсів. Актрисі дісталася головна роль у цьому детективному трилері, господині мотелю та матері-одиначки Норми Луїзи Бейтс. До того ж Віра – професійна піаністка та колишній член української скаутської організації. У вільний від роботи час актриса доглядає своїх ангорських і нубійських кізок
Зараз актриса живе на два місця: їздить між будинком батьків у Нью-Джерсі та своїм маєтком у Лос-Анджелесі, де вона розводить ангорських кіз.
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