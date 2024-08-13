Ольга Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола на Олімпіаді золото

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон шаблю, якою завдала переможного уколу у фіналі командного турніру Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Аукціон з продажу шаблі оголосив благодійний фонд Сергія Притули.

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Усі зібрані на аукціоні кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля". Поборотися за приз від олімпійської чемпіонки можна буде 15 серпня о 19:00 год на сторінках Facebook та Youtube Сергія Притули.

Фонд оголошує аукціон з продажу шаблі Ольги Харлан. Найтитулованіша українська спортсменка в історії Олімпійських ігор передала нам шаблю, якою було завдано переможного уколу в фінальному поєдинку з фехтування на Олімпійських іграх в Парижі. Ця шабля вже принесла золото Україні, а ми зробимо так, щоб вона принесла користь на фронті! – йдеться в повідомленні Фонду.

Також у фонді створили окрему "банку", де за донат від 200 гривень можна взяти участь у розіграші прапора з автографом Харлан. Власник найбільшого донату отримає приз – "Кава з Ольгою Харлан".

"ШаБля" – це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає військовим дистанційно стріляти. Боєць координує вогонь за допомогою пульта, камери та монітора керування на відстані 100 м від установки. Сама турель здатна прицільно вести вогонь на відстань до 1 200 м.

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