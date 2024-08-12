Найкращий результат за 12 років: Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024

Україна завершила виступи на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Наші спортсмени здобули 12 медалей загалом.

Завдяки трьом здобутим золотим медалям Україна показала найкращий результат за останні 12 років участі в Олімпіадах. Також збірна України здобула 5 срібних медалей і 4 бронзових. Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

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Завдяки цьому Україна посіла 22-ге місце з 84 у рейтингу національних команд. До офіційного завершення Олімпіади на першому місці Китай – 90 медалей, на другому США – 123 медалі, а на третьому – Японія, атлети якої принесли країні 44 медалі.

Загалом від України на змаганнях у Парижі мали виступити 140 спортсменів майже в усіх видах спорту, окрім ігрових – там здобути ліцензії не вдалося. Однак деякі спортсмени знялися зі змагань, зокрема тенісистка Ангеліна Калініна та плавець Михайло Романчук через хворобу.

Золоті медалі здобули:

Шаблістки Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька і Юлія Бакастова – командне золото;

Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль у стрибках у висоту;

Боксер Олександр Хижняк виборов золото у ваговій категорії 80 кг.

Срібло поміж українців:

Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях, дистанція 50 метрів;

Гімнаст Ілля Ковтун – у вправах на паралельних брусах;

Парвіз Насібов виборов срібну медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг;

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виграли срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів;

Ірина Коляденко завоювала срібну медаль у фіналі змагань із вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг.

Бронза для українців:

Ольга Харлан виборола бронзу в особистій шаблі;

Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту;

Михайло Кохан завоював бронзу в метанні молота;

Жан Беленюк здобув бронзову медаль в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг.

Призери Олімпіади / Суспільне Спорт

Втім, 12 медалей України – другий найгірший результат в історії за загальною кількістю. Меншу кількість нагород українці мали лише на Іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 році. При цьому три золоті нагороди – найкращий результат України за 12 років на Олімпіадах. На двох попередніх Іграх України сумарно здобули таку ж кількість медалей: дві – в Ріо-2016 та одну у Токіо-2020.

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