Для ЗСУ: Ярослава Магучіх пожертвує частину олімпійської винагороди на благодійність

Олімпійська чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучіх оголосила, що віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби українських військових та постраждалих від російського вторгнення.

Спортсменка зазначила, що хоче віддячити своїй команді, ЗСУ та волонтерам. Про це вона заявила у своїх соцмережах.

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Частину грошей, які отримує кожен призер та чемпіон Олімпійських ігор, Ярослава Магучіх вирішила віддати на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки, а також на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій.

Сьогодні я маю можливість віддячити своїй команді, українцям і захисникам за мою підготовку і підтримку на шляху до олімпійського золота, – пише спортсменка.

Також дівчина зазначила, що планує віддячити й своїй команді, яка готувала її до змагань.

Гроші – ніщо порівняно з тим, що ми пройшли з командою. І ніщо порівняно з тим, скільки для нас робить ЗСУ та волонтери, щоб ми жили в незалежній та вільній країні. І якщо я можу використати їх таким чином – я це зроблю, – написала вона.

Спортсменка зазначила, що деталі опублікує згодом.

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