Наталя Могилевська вразила кардинальною зміною іміджу

Відома українська співачка Наталя Могилевська здивувала фанатів ефектними змінами у зовнішності, а також анонсувала вихід нової пісні.

44-річна українська поп-співачка Наталя Могилевська продовжує працювати не лише над власною кар'єрою, а й над профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. І це не дивно, адже зірка активно ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

І ще: Маша Єфросиніна захопила сімейним знімком

Нещодавно Могилевська поділилась серією фото у новому образі білявки, а також заінтригувала анонсом нової пісні "Білий літак".

"Так, це експериментальний образ. Не буду приховувати, що у моєму житті пройшли серйозні зміни. Але я вірю, що настала біла смуга і разом з нею народилась пісня "Білий літак" і білосніжне волосся, це літній, яскравий і сонячний настрій. Я готую дуже багато нового матеріалу, який всіх потішить і здивує", – зазначила зірка.

Читайте також: Надя Дорофєєва завела мережу образом у прозорому крихітному платті: зухвале фото