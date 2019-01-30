Ольга Фреймут вразила шанувальників спокусливим знімком у бікіні

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася з шанувальниками пікантним фото в бікіні.

Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на ньому Фреймут позувала лежачи на шезлонзі у рожевому купальнику.

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"Zurich. Який рік?" – прокоментувала знімок телеведуча.

Відзначимо, що підписникам сподобалося спокусливе фото Ольги Фреймут, засипавши зірку компліментами.

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