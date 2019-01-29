Солістка KAZKA здивувала гнучкістю

Олександра Зарицька з гурту KAZKA продемонструвала гімнастичну розтяжку.

Фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька, не тільки талановита співачка, але і демонструє деякі інші свої таланти.

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Так, Олександра в Instagram-stories на офіційній сторінці групи KAZKA в короткому відео показала, як займається розтяжкою. Варто визнати, що гнучкості української співачки багато хто може тільки позаздрити, вона легко впоралася з гімнастичною вправою. Стоячи на одній нозі, вона за допомогою рук, змогла досить високо підняти другу ногу. А в підписі до відео зізналася, що навіть бере уроки танців.

Для занять співачка вибрала жовтий світшот і легінси. А щоб заняття проходили веселіше Олександра зробила кумедну зачіску.

Солістка KAZKA здивувала гнучкістю

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