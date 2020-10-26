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Ольга Фреймут шокувала мережу новим кольором волосся

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Ольга Фреймут - фото 1
Ольга Фреймут / instagram

Публіка звикла бачити головного ревізора країни Ольгу Фреймут блондинкою, але тепер все зміниться. Днями Оля змінила імідж, причому доволі кардинально.

Останнім часом ведуча випускає короткі відео уроки з етикету, чим одночасно і радує, і злить українців, саркастично висловлюється про політичні амбіції колишнього колеги Сергія Притули, регулярно лається з примою-балериною Катериною Кухар...

І ще: Ольга Фреймут здивувала мережу пікантним фото з оголеними грудьми

Цього разу обійшлося без скандалів, проте привід для бурхливих обговорень Фреймут дала. Як активний користувач соціальних мереж, у себе в Instagram зірка показала результат експериментів з волоссям. Перед виступом на Танцях із зірками разом з народною улюбленицею Лесею Нікітюк вона вирішила відрізати чубок і перефарбуватися у каштановий колір.

Собою оновленою Оля поділилася в Insta-Stories, здивувавши шанувальників і водночас змусивши їх хвилюватися. Невже після таких разючих змін у зовнішності нам доведеться звикати до нової Фреймут?

Ольга Фреймут шокувала мережу новим кольором волосся - фото 432046

Це цікаво: Притула відверто розповів, чому не спілкується з Ольгою Фреймут

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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