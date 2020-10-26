Ольга Фреймут шокувала мережу новим кольором волосся

Публіка звикла бачити головного ревізора країни Ольгу Фреймут блондинкою, але тепер все зміниться. Днями Оля змінила імідж, причому доволі кардинально.

Останнім часом ведуча випускає короткі відео уроки з етикету, чим одночасно і радує, і злить українців, саркастично висловлюється про політичні амбіції колишнього колеги Сергія Притули, регулярно лається з примою-балериною Катериною Кухар...

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Цього разу обійшлося без скандалів, проте привід для бурхливих обговорень Фреймут дала. Як активний користувач соціальних мереж, у себе в Instagram зірка показала результат експериментів з волоссям. Перед виступом на Танцях із зірками разом з народною улюбленицею Лесею Нікітюк вона вирішила відрізати чубок і перефарбуватися у каштановий колір.

Собою оновленою Оля поділилася в Insta-Stories, здивувавши шанувальників і водночас змусивши їх хвилюватися. Невже після таких разючих змін у зовнішності нам доведеться звикати до нової Фреймут?

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