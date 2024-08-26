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Олександр Усик подарував Володимиру Зеленському пояс чемпіона світу з боксу у важкій вазі

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Володимир Зеленський та Олександр Усик - фото 1
Володимир Зеленський та Олександр Усик / Офіс президента

Український боксер Олександр Усик на День Незалежності України, 24 серпня, подарував президенту Володимиру Зеленський свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

Чемпіон вручив пояс під час зустрічі президента з представниками збірної України на Олімпіаді-2024. Відповідне відео з’явилось у Telegram-каналі Володимира Зеленського.

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Пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC Олександр Усик здобув у 2018 році, а цьогоріч у травні повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями – WBA, WBO, IBF та WBC. Це особливий пояс, виготовлений спеціально для цього поєдинку, підкреслили в адміністрації президента.

Зустріч із нашим боксером Олександром Усиком. Це честь – отримати його пояс. Пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, – прокоментував Володимир Зеленський.

Раніше президент з нагоди Дня Незалежності України нагородив Усика орденом Свободи.

Олександр Усик – непереможений чемпіон світу з боксу. У травні 2024 року українець став першим абсолютним чемпіоном в історії надважкої вагової категорії, який об'єднав одразу чотири пояси, перемігши британця Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, бій-реванш між українським важковаговиком Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за чемпіонство за версіями WBC, WBA та WBO запланований на 21 грудня. Бій-реванш відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Джерело: Володимир Зеленський
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