Ярослава Магучіх втретє задонатила призові: 1 млн гривень на авто для ЗСУ

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка на Олімпійських іграх у Парижі виборола золоту медаль у стрибках у висоту, задонатила з призових коштів олімпіади 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Twitter (X).

До слова: Ярослава Магучіх переказала мільйон гривень призових з Олімпіади-2024 на допомогу тваринам

Стрибунка в висоту Ярослава Магучіх задонатила українським волонтерам у загальній сумі вже два з половиною мільйони гривень з призових. Наразі вона переказала призові на рахунки семи організацій.

22-річна Ярослава Магучіх за олімпійське "золото" отримала 175 тисяч доларів, що еквівалентно 7,2 мільйона гривень. З цієї суми спортсменка зробила декілька пожертв: задонатила на допомогу Силам оборони України та переказала кошти зоозахисникам.

Детальніше про донати:

Один мільйон призових стрибунка пожертвувала на допомогу тваринам , переказавши кошти на рахунки п'яти організацій, зокрема на UAnimals.

, переказавши кошти на рахунки п'яти організацій, зокрема на UAnimals. 500 тисяч гривень Магучіх переказала організації "Янголи Азову" , що опікуються пораненими та загиблими воїнами. Кошти з донату олімпійської чемпіонки спрямували на оплату лікування військових з важкими нейро- та черепно-мозковими травмами.

, що опікуються пораненими та загиблими воїнами. Кошти з донату олімпійської чемпіонки спрямували на оплату лікування військових з важкими нейро- та черепно-мозковими травмами. Один мільйон гривень Ярослава задонатила на спільний збір Ігоря Лаченкова та БФ "Україна.Допоможемо". Кошти з благодійного збору будуть спрямовані на закупівлю автівок для бойових підрозділів Сил оборони.

Ми звикли більшість гарних речей робити тихо, але багато людей переконувало мене, що час змінювати цю звичку у собі. Як бачите – виходить. Сьогодні 1 мільйон гривень відійшов на банку Ігоря Лаченкова, який збирає 12 мільйонів гривень на автівки для підрозділів Сил оборони України. Зараз тривають активні бойові дії на різних напрямках, і захисникам ці машини потрібні як ніколи, – розповіла спортсменка.

Також Магучіх разом з олімпійськими призерами – фехтувальницею Ольгою Харлан та борцем греко-римського стилю Жаном Беленюком – надали речі для розіграшу подарунків серед тих, хто долучиться до збору та задонатить будь-яку суму.

Закликаю українців, друзів та фанатів з закордону приєднатися до великої цілі і побити рекорд зі швидкості закриття збору, врятувати сотні життів українських воїнів і стати частиною перемоги у майбутньому, – додала легкоатлетка.

Долучитися до збору коштів на автомобілі для підрозділів Сил оборони України можна за посиланням.

І ще: Для ЗСУ: Ярослава Магучіх пожертвує частину олімпійської винагороди на благодійність